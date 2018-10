Indonezja spowalnia i zwiększa zachęty dla inwestorów

W celu przyciągnięcia większej ilości inwestycji wspierających wzrost gospodarczy Indonezji, Indonezja wydała niedawno nowe rozporządzenie przyznające 100 proc. obniżkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla nowych inwestycji.

Wakacje podatkowe

Nowe kryteria przyznawania ulg podatkowych

dokonać nowej inwestycji kapitałowej o minimalnym kapitale inwestycyjnym w wysokości 500 mld Rp (36,4 mln USD);

inwestycja musi być zgodna z indonezyjskimi zasadami kapitalizacji i posiadać wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego nie wyższy niż 4:1;

firma nie może znajdować się w procedurze ubiegania się o przyznanie urlopu podatkowego lub wniosek o przyznanie urlopu podatkowego nie został odrzucony

firma musi być indonezyjską osobą prawną.

Więcej zachęt w przygotowaniu?

Rząd ogłosił również, że wakacje podatkowe będą teraz oferowane nowym inwestorom we wszystkich sektorach gospodarki w kraju. Poprzednio można było inwestować w 17 wybranych gałęziach przemysłu (tzw. pionierskich), w tym m.in. w transporcie, telekomunikacji, produkcji urządzeń medycznych i farmaceutyków, maszyn oraz przetwórstwa metali i produktów rolnych. Branże pionierskie to te, które tworzą wartość dodaną, wprowadzają zaawansowane technologie i mają strategiczną wartość dla gospodarki narodowej. Pierwotnie zachęty inwestycyjne dostępne były tylko dla ośmiu takich branż.Czytaj też: Jak założyć spółkę w Indonezji? Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem nowo utworzone przedsiębiorstwa z minimalną kwotą inwestycji wynoszącą 500 mld Rp (ok. 36,4 mln USD) mogą skorzystać ze zwolnienia z CIT w 100 proc. w okresie proporcjonalnym do skali inwestycji.Inwestycje począwszy od 500 mld Rp (36,4 mln USD) do poniżej 1 tryliona Rp1 (72,5 mln USD) mogą korzystać ze zwolnienia z CIT przez pierwsze pięć lat, podczas gdy inwestorzy inwestujący ponad 30 tryliona Rp30 (2,2 mld USD) mogą korzystać z maksymalnego zwolnienia z CIT przez 20 lat.Ponadto inwestorzy mogą korzystać z 50-procentowej obniżki podatku w dwuletnim okresie przejściowym po upływie początkowego okresu wakacji podatkowych.Wcześniej stawka ulgi podatkowej wahała się od 10 proc. do 100 proc. przez maksymalny okres 15 lat i tylko te firmy, które zainwestowały minimum 1 bilion Rp (72,5 mln USD) mogły skorzystać z tej ulgi.Czytaj też: Gdzie jest najwięcej użytkowników Facebooka na świecie? Poznajcie Indonezję: rynek dla start-upów i aplikacji mobilnych Aby kwalifikować się do uzyskania korzyści, firma musi spełniać następujące kryteria:Wniosek o urlop podatkowy należy złożyć do indonezyjskiej Rady Koordynacji Inwestycji (BKPM) w trakcie rejestracji inwestycji kapitałowych lub w ciągu jednego roku od rejestracji inwestycji kapitałowych. Ostatnie rozporządzenie usunęło specjalny etap postępowania, na którym oceniano wpływ przedsiębiorstw na gospodarkę, ograniczając w ten sposób procedurę składania wniosków do zaledwie pięciu dni roboczych, a nie do poprzednich 45 dni.Czytaj też: Eksport do Indonezji: nie zawsze możliwy i opłacalny. Zwiększenie inwestycji jest priorytetem dla rządu indonezyjskiego, biorąc pod uwagę zwalniający wzrost gospodarczy.Zgodnie z korektą globalnych perspektyw gospodarczych MFW obniżył także prognozy wzrostu PKB Indonezji. Oczekuje się, że wzrost w największej gospodarce Azji Południowo-Wschodniej osiągnie 5,1% (r/r) zarówno w 2018, jak i w 2019 roku. Jest to istotna korekta w dół, biorąc pod uwagę, że MFW prognozował wzrost gospodarczy Indonezji na poziomie 5,3% (r/r) w 2018 roku i 5,5% (r/r) w 2019 roku w kwietniowym wydaniu WEO (World Economic Outlook). Kluczowymi przyczynami są decyzje w zakresie polityki pieniężnej w USA, obawy związane z handlem światowym oraz rosnące ceny ropy naftowej.W rezultacie, oprócz złagodzenia polityki urlopów podatkowych, rząd zrezygnował ostatnio z szeregu przepisów ograniczających własność zagraniczną w branżach takich jak surowce farmaceutyczne; zrezygnował z 22 z 51 zasad dotyczących licencji dla przedsiębiorstw w sektorach energetycznych, takich jak ropa i gaz, surowce mineralne i energia elektryczna w celu pobudzenia inwestycji w sektorze; oraz wyeliminował przepisy przynoszące efekt przeciwny do zamierzonego, które często nakładają się na siebie podatki.W najbliższych dniach rząd planuje również zaoferować małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) ulgi podatkowe oraz nawet do 200 proc. ulgi w podatku dochodowym dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową w celu zwiększenia inwestycji w kraju.Czytaj też: Halal i Instagram. Co trzeba wiedzieć o rynku kosmetycznym w Indonezji?