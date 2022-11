Indonezja: Szef RE: Europa musi unikać zbytniego uzależnienia od Chin

Europa będzie współpracowała z Chinami, ale musi unikać zbytniego uzależnienia od tego kraju i powtarzania „tych samych błędów”, co w przypadku paliw sprowadzanych z Rosji – oświadczył we wtorek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Europa będzie się angażowała we współpracę z Chinami, mimo dzielących obie strony różnic, ponieważ "ważne jest, by słuchać się wzajemnie, aby wypracować lepsze zrozumienie" - powiedział Michel na konferencji prasowej w kuluarach rozpoczętego we wtorek szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali.

Szef RE podkreślił jednak, że Europa musi unikać "tych samych błędów", jakie popełniła, uzależniając się od rosyjskich paliw kopalnych.

"W przypadku Chin, nie chcemy być zbyt zależni w zakresie innowacyjnych technologii, jakich potrzebujemy dziś, i jakich będziemy potrzebować bardziej w przyszłości (…) Dlatego ważne jest, by z tego powodu wyrównać te relacje" - ocenił Michel.

Szef RE zaznaczył, że Europa musi wykorzystać szczyt na Bali, by przekonać członków grupy G20, aby wywierali większą presję na Rosję za wywołanie globalnego kryzysu energetycznego i żywnościowego za sprawą wojny na Ukrainie.

Michel oświadczył, że w poniedziałek urzędnicy porozumieli się co do projektu wspólnego komunikatu ze szczytu. Dokument musiałby jednak zostać zatwierdzony przez przywódców - podkreśla agencja Reutera. Według źródeł dyplomatycznych wypracowanie wspólnego oświadczenia przywódców jest mało prawdopodobne.