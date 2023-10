Indonezja: Urzędnicy z USA, Korei Południowej i Japonii omówili północnokoreańskie dostawy broni dla Rosji

Urzędnicy z USA, Korei Południowej i Japonii spotkali się we wtorek w stolicy Indonezji Dżakarcie, aby omówić współpracę Korei Północnej z Rosją, w tym dostawy broni dla Moskwy; działania takie stoją w sprzeczności z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ - poinformował amerykański Departament Stanu.

W spotkaniu wzięli udział specjalny przedstawiciel USA ds. KRLD Sung Kim, specjalny przedstawiciel Korei Południowej ds. Pokoju i Bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim Kim Gunn oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii ds. Azji i Oceanii Namazu Hiroyuki.

Omówiono również doniesienia o przymusowej repatriacji obywateli Korei Północnej z ChRL. Kim Sung powtórzył, że Stany Zjednoczone są otwarte na dyplomatyczne rozmowy z KRLD bez warunków wstępnych. Zobowiązano się do utrzymania ścisłej koordynacji w związku z planami Pjongjangu dotyczącymi wystrzelenia wojskowego satelity zwiadowczego, co stanowi naruszenie wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W ubiegłym tygodniu Biały Dom odtajnił informacje wywiadu wraz ze zdjęciami satelitarnymi, dowodzącymi przesłania przez reżim w Pjongjangu we wrześniu ponad tysiąca konterenów sprzętu wojskowego na pokładzie rosyjskiego kontenerowca. Brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI) stwierdził natomiast, że dostawy z Korei Płn. są bardziej regularne i szersze, niż ujawniła administracja USA.

Według "Washington Post" zdjęcia satelitarne dowodzą, że na trasie między północnokoreańskim portem Rason i instalacjami wojskowymi w Kraju Nadmorskim na Dalekim Wschodzie Rosji kursują dwa statki. Od sierpnia te jednostki miały odbyć przynajmniej pięć kursów w obie strony. Choć nie da się stwierdzić, co zawierają ładunki, powiązanie statków z rosyjskim systemem logistyki wojskowej sugeruje, że jest to uzbrojenie. Potwierdza to rozrastanie się magazynów amunicji w Tichoriecku w Kraju Krasnodarskim, około 290 km od granicy z Ukrainą, dokąd kontenery są zwożone koleją.

8 października amerykański think tank Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) opublikował zdjęcia satelitarne z położonej w pobliżu granicy z Rosją stacji kolejowej Tumangang, ukazujące bezprecedensowe wzmożenie kolejowego ruchu towarowego. W ocenie CSIS mogły to być transporty uzbrojenia dla Rosji.

Biorąc pod uwagę, że dyktatorzy Kim Dzong Un i Władimir Putin podczas ostatniego spotkania (w dniach 12-17 września) rozmawiali o współpracy wojskowej, jest to bardzo prawdopodobne - zauważył ośrodek analityczny.