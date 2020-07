Indonezja: W ciągu doby ponad 1200 zakażeń koronawirusem i blisko 70 zgonów

W Indonezji odnotowano we wtorek 1268 zakażeń koronawirusem, co zwiększyło ogólny bilans infekcji w tym kraju od wybuchu epidemii do 66 226. W sumie na Covid-19 zmarło w Indonezji 3309 osób, w tym 68 w ciągu ostatniej doby. Wyzdrowiało 30 785 ludzi.

Pomimo utrzymującej się epidemii władze chcą we wrześniu otworzyć dla zagranicznych turystów bardzo popularny kierunek - wyspę Bali. "Musimy dalej dokładać wszelkich starań, żeby jak najlepiej radzić sobie z Covid-19, a jednocześnie wznowić naszą działalność dla dobra społeczności" - powiedział gubernator Bali, Wayan Koster.

Licząca ponad 273,5 mln mieszkańców Indonezja została najbardziej dotknięta pandemią koronawirusa spośród wszystkich państw Azji Południowo-Wschodniej.

Z badań Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA, który powołuje się na oficjalne dane poszczególnych państw, wynika, że na Filipinach, gdzie żyje 109 mln ludzi, stwierdzono ponad 47 tys. zakażeń i ok. 1300 zgonów. Z kolei w zamieszkanym przez 5,8 mln ludzi Singapurze odnotowano do tej pory ponad 45 tys. przypadków, ale zmarło tylko 26 osób. Inaczej sytuacja przedstawia się w 32-milionowej Malezji, gdzie zakażonych zostało ponad 8,6 tys. osób, a 121 zmarło.

Od wybuchu pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 11,6 mln przypadków zakażenia koronawirusem, ok. 538 tys. ludzi zmarło.