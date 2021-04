Indonezja: Walki w Papui Zachodniej po zabiciu szefa wywiadu

Co najmniej 10 osób zginęło w walkach indonezyjskich służb bezpieczeństwa z papuaskimi separatystami w prowincji Papua Zachodnia – poinformowała w środę policja. Do zbrojnych starć doszło po zastrzeleniu dowódcy miejscowego wywiadu.

W ostatnich dwóch dniach od kul w Papui Zachodniej zginęło dziewięciu rebeliantów i jeden policjant, a dwóch kolejnych zostało rannych - podały władze. Rzecznik rebeliantów zaprzeczył tym doniesieniom, określając je jako propagandę.

Walki w tym leżącym na wyspie Nowa Gwinea, najdalej na wschód wysuniętym regionie Indonezji przybrały na sile na początku kwietnia. Papuascy bojownicy dokonali wtedy ataków na trzy szkoły, zastrzelili dwóch nauczycieli i zniszczyli należący do sił bezpieczeństwa śmigłowiec. W ostatnią niedzielę w zasadzce zastawionej przez bojowników zginął szef operującego w regionie indonezyjskiego wywiadu. Generał Gusti Putu Danny Nugraha został postrzelony w głowę, kiedy razem z funkcjonariuszami patrolował wsie w pobliżu kopalni złota i miedzi Grasberg.

W odwecie na początku tygodnia indonezyjscy wojskowi rozpoczęli przeciwko rebeliantom nową ofensywę.

Konflikt zbrojny w Papui Zachodniej trwa od lat 60. XX wieku, kiedy Indonezja zaanektowała tę byłą holenderską kolonię. Rządzeni z oddalonej o 4 tys. kilometrów Dżakarty Papuasi postrzegają tamtejszy rząd jako okupanta. Oskarżają jawajskie elity o rutynowe łamanie praw człowieka, grabież miejscowych zasobów naturalnych i domagają się powtórzenia referendum niepodległościowego z 1969 roku, które nie spełniało międzynarodowych standardów.

Zadawniony konflikt przybrał na sile w 2018 roku, kiedy między domagającymi się niepodległości bojownikami i służbami bezpieczeństwa doszło do krwawych potyczek. Rok później, w czasie masowych wystąpień niepodległościowych, w całym regionie doszło do podpaleń publicznych budynków, a w zamieszkach zginęło blisko 40 osób - w tym cywilni osadnicy z innych części Indonezji. Władze stłumiły wówczas protesty, wysyłając do odległej prowincji tysiące żołnierzy i policjantów oraz dokonując aresztowań na dużą skalę.

Walki i wystąpienia polityczne o mniejszej intensywności trwały przez większość 2020 roku. W grudniu działacze papuaskich organizacji niepodległościowych ogłosili utworzenie tymczasowego rządu na uchodźstwie.

W 2018 roku w Papui Zachodniej został aresztowany polski podróżnik Jakub Skrzypski, który odbywa wyrok siedmiu lat więzienia za rzekomą współpracę z miejscowymi partyzantami.

Tomasz Augustyniak