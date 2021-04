Indonezja: Władze zrewidowały liczbę ofiar cyklonu do 86

Co najmniej 86 osób zginęło w Indonezji na skutek powodzi i lawin błotnych spowodowanych przez cyklon tropikalny Seroja w weekend - podały we wtorek władze, zmniejszając wcześniejszy bilans o 42 osoby. Co najmniej 33 ofiary śmiertelne stwierdzono też w Timorze Wschodnim.

Wcześniejsze doniesienia mówiły o 128 ofiarach w Indonezji i 27 w Timorze Wschodnim. Ostateczny bilans może być wyższy w obu krajach; w Indonezji poszukiwanych jest wciąż 98 zaginionych osób, zaś według władz timorskich wiele ofiar nie zostało jeszcze znalezionych pod lawinami.

Powodzie błyskawiczne i lawiny błotne i skalne wystąpiły w sobotę i niedzielę na archipelagu Małych Wysp Sundajskich, na wyspach Sumbawa, Flores, Alor, Lembata i Timor. Na wyspie Lembata uszkodzonych zostało prawie 2 tys. budynków, które zostały przykryte przez błoto, wodę i lawę zastygniętą po marcowej erupcji wulkanu. Ratownicy podejrzewają, że część ofiar wciąż może znajdować się pod skałami lub została porwana przez żywioł ku morzu.

W Timorze Wschodnim zalana została część stolicy kraju, Dili, w tym pałac prezydencki. Według szefa Obrony Cywilnej kraju, Ismaela da Costa Babo, dotychczasowy bilans 33 ofiar żywiołu może się powiększyć, bo ratownicy nie zdołali dotąd odszukać wszystkich.

Agencja EFE podaje, że jak dotąd w tym roku Indonezję nawiedziło 1030 klęsk żywiołowych, w tym trzęsienia ziemi, powodzie, osuwiska ziemi, pożary i cyklony. Nie licząc obecnego kataklizmu, zmarły w nich 282 osoby. Według Dwikority Karnawati, szefowej Indonezyjskiej Agencji Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki, cyklony uderzają w Indonezję coraz częściej, czego przyczyną mogą być zmiany klimatu.

"Seroja to pierwszy raz, kiedy widzimy potężny efekt cyklonu, bo uderzył w ziemię. To nie jest zwyczajne zjawisko" - stwierdziła ekspertka cytowana przez Reuters.