Indonezja zmienia model gospodarczy. Skutki mogą być dotkliwe

Indonezja, największa gospodarka Azji Południowo-Wschodniej, chce skończyć z eksportem surowców bez wartości dodanej. Do połowy 2023 r. zakaz ma objąć nieprzetworzone cynę, miedź, złoto i boksyty.

Dlaczego ważny jest nikiel?

Budowa nowych hubów transportowych

Jak reaguje biznes?

Czy Indonezji się uda?

Dżakarta nie przejmuje się tymi naciskami i stara się konsekwentnie realizować swoje zamierzenia. Na tegorocznym Światowym Forum Gospodarczym w Davos minister finansów i były dyrektor zarządzający w Banku Światowym Sri Mulyani Indrawati odpierał zarzuty o protekcjonizm i surowcowy nacjonalizm. Stwierdził krótko, że największa gospodarka Azji Południowo-Wschodniej nie może tracić, eksportując surowce bez wartości dodanej. Do połowy 2023 r. zakaz eksportu ma objąć nieprzetworzone cynę, miedź, złoto i boksyty.Na przyspieszenie działań za prezydentury Widodo wpłynęło jeszcze kilka czynników. Ceny surowców rosną, lecz ceny i zapotrzebowanie na wytwarzane z nich produkty rosną jeszcze szybciej. Związane jest to z przestawianiem się przemysłu motoryzacyjnego na samochody elektryczne. Niklu potrzeba m.in. do produkcji akumulatorów. Producenci dążą również do ograniczenia masy pojazdów elektrycznych, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na aluminium. Kolejna dynamicznie rozwijająca się branża potrzebująca zaawansowanych stopów metali to sektor półprzewodników.Zapewne nie bez znaczenia jest również przystąpienie Indonezji do Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP - Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze). Dżakarta podpisała porozumienie, lecz jeszcze nie zakończyła procesu ratyfikacji.Porozumienie ma ułatwić handel między 15 gospodarkami Azji i Pacyfiku, w tym Chinami, Japonią, Koreą Południową i państwami ASEAN. Większość członków tego bloku jest zorientowana na eksport. W takim układzie Indonezja - jako dostawca surowców - znalazłaby się na samym dole łańcuchów dostaw i tym łatwiej padłaby ofiarą "klątwy surowcowej".Ambitne plany prezydenta Indonezji idą jednak znacznie dalej. Widodo chce wykorzystać geograficzne położenie kraju, by przekształcić go w „globalną oś morską, globalny cywilizacyjny hub”.W ogólnym zarysie chodzi o odciążenie cieśniny Malakka i przekierowanie części ruchu morskiego do cieśnin Sunda i Lombok. Związany z tym rozwój infrastruktury i logistyki ma być kolejnym kołem zamachowym gospodarki.Również tutaj administracja prezydenta Widodo zebrała w całość wcześniejsze koncepcje i połączyła je z innymi projektami, jak np. „systemem morskich autostrad” lansowanym przez ASEAN.Czytaj także: Kolejne odsłony gospodarczego sojuszu. Gra o Azję Silna gospodarka jest niezbędna do realizacji ambicji. W czasie swojej pierwszej kadencji (2014-2019) Widodo nie był zbyt aktywny na arenie międzynarodowej. Uważał, że najpierw należy uporządkować sytuację wewnętrzną. Poza tym sam przyznawał, że nie najlepiej czuje się w międzynarodowym środowisku.Podczas drugiej kadencji jego podejście uległo zmianie. Dużo częściej pojawia się na różnych szczytach i aktywnie uczestniczy chociażby w działaniach G20. Chce, by jego trwałym dziedzictwem - oprócz modernizacji gospodarki - było uczynienie z Indonezji lidera nie tylko regionu, ale także krajów rozwijających się.Polityka Indonezji może być skuteczna. Współgra ona z globalnym trendem do przenoszenia produkcji do krajów Azji Południowo-Wschodniej, oferujących niskie koszty pracy. W dobie pandemii i rosnącej rywalizacji między Pekinem i Waszyngtonem ważne staje się skracanie łańcuchów dostaw i lokowanie produkcji zasobów kluczowych poza Chinami.Niemiecki BASF i francuski Eramet rozważają budowę w Indonezji zakładów przetwarzania niklu i kobaltu. Miałyby one rozpocząć działalność już w połowie dekady.Duże zainteresowanie inwestycjami w indonezyjski sektor przetwarzania surowców wykazuje też japoński Sumitomo Metal Mining. W kolejce stoją też Tesla i chiński CATL, które chcą stworzyć lokalne łańcuchy dostaw dla branży akumulatorów. Te ostatnie są tym milej widziane, że prezydent Widodo chce na fundamencie pojazdów elektrycznych budować indonezyjski przemysł motoryzacyjny.Władze spodziewają się, że zakaz eksportu nieprzetworzonych surowców zaowocuje inwestycjami produkcyjnymi, tworząc miejsca pracy i prowadząc do wzrostu eksportu towarów o większej wartości dodanej. Poprzez eksport przetworzonych materiałów Indonezja ma awansować w globalnych łańcuchach dostaw.Zdaniem Widodo, jeśli jego plany się powiodą, to do 2030 r. gospodarka Indonezji może wzrosnąć nawet trzykrotnie.Założenie jest nierealistyczne, ale świadczy o skali ambicji państwa... Dotychczasowy rekordzista pod tym względem, Korea Południowa, od lat 60. „tylko” podwaja swój PKB co dekadę.Realizacja tak wygórowanych zamierzeń nie jest jednak łatwa. Pierwszym, najważniejszym czynnikiem są ograniczone zasoby finansowe. Problem ten pogłębia kryzys spowodowany pandemią. Nie wiadomo także, jak biznes zareaguje na kolejne zakazy eksportu nieprzetworzonych surowców.Kolejne wyzwania to rozpatrzenie przez WTO wniosku UE o zgodność indonezyjskich ograniczeń wywozowych z przepisami organizacji. Niewykluczone, że Wspólnota, a także poszczególne państwa – zwłaszcza te stratne na przepisach wprowadzanych przez administrację Widodo – podejmą jakieś kroki odwetowe.W Dżakarcie jest tego świadomość, jednak panujące podejście zakłada możliwość przegrania jednej czy kilku bitew – bo najważniejsza jest modernizacja gospodarki jako takiej. Nie jest jednak pewne, czy planowana polityka ją przyniesie....Największe problemy dotyczą jednak rządów prawa. W corocznym rankingu Rule of Law Index, tworzonym przez World Justice Project, w 2021 r. Indonezja znalazła się na 68 pozycji, dwa miejsca niżej niż rok wcześniej. To wprawdzie cały czas lepiej niż Tajlandia, Wietnam i Filipiny, ale gorzej niż Malezja (54. lokata) czy Singapur (17. pozycja).Nawet jeżeli przemysł wydobywczy i motoryzacyjny są chętne do współpracy z Dżakartą, to inne branże zachowują daleko posuniętą ostrożność - właśnie ze względu na względnie niską ochronę inwestycji.