Indonezyjski parlament zatwierdził członkostwo w RCEP

Parlament Indonezji zatwierdził 31 sierpnia członkostwo tego kraju w Regionalnym Kompleksowym Partnerstwie Gospodarczym. Indonezja stała się dzięki temu ostatnim z państw ASEAN, które przystąpiło do tej największej na świecie umowy o wolnym handlu.

Podczas gdy indonezyjski eksport ma skorzystać na obniżeniu ceł, przemysł przetwórczy spodziewa się większych inwestycji. Indonezja aktywnie dąży do zmiany swojej roli na globalnym rynku od eksportera surowców do producenta produktów o wysokiej wartości.

Dzięki przystąpieniu do RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), pomimo deficytu handlowego w początkowym okresie, do 2040 r. spodziewany jest ponad dwukrotny wzrost nadwyżki handlowej kraju do poziomu 979 mln dol., a także wzrost PKB o 0,07 punktu procentowego oraz wzrost eksportu i importu odpowiednio o 5 mld dol. i 4 mld dol.

Negocjacje ws. RCEP rozpoczęły się w listopadzie 2012 r. między państwami ASEAN a członkami umowy ASEAN FTA (Australia, Chiny, Indie, Japonia, Nowa Zelandia i Korea Południowa). 15 listopada 2020 r. ministrowie z 15 państw podpisali porozumienie.

Pomimo początkowego zaangażowania w negocjacje Indie ogłosiły, że nie mogą przystąpić do partnerstwa zachowując jednak możliwość dołączenia w dowolnym momencie. Poza tym, zainteresowanie członkostwem w RCEP wyraziły Bangladesz i Hongkong. Porozumienie weszło w życie z początkiem bieżącego roku po jego ratyfikacji przez wymaganą większość państw.

Specyfika RCEP przejawia się w braku jednego zobowiązania taryfowego dla wszystkich państw. Zamiast tego zakładane jest stopniowe przyjmowanie zobowiązań obniżenia ceł przez każde państwo, co ma na celu uwzględnienie różnych poziomów ich rozwoju.

Wyzwania stanowią jednak bariery pozataryfowe szeroko stosowane w regionie. Inne niewystarczająco sprecyzowane kwestie dotyczą m. in.: konkurencji, przedsiębiorstw państwowych i handlu elektronicznego.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej