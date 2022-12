Inflacja w Argentynie sięga 100 proc.

Stopa inflacji w Argentynie spadła w listopadzie do 4,9 proc. miesiąc do miesiąca. To najniższy poziom od dziewięciu miesięcy. W sumie w 2022 roku inflacja sięgnęła tam niemal 100 proc. – podaje Reuters.

Argentyńska agencja statystyczna INDEC podała, inflacja w listopadzie wyniosła 92,4 proc. rok do roku. Miesięczna stopa inflacji była jednak najniższa od lutego. 4,9 proc. to znacznie poniżej prognoz analityków na poziomie 5,9 proc.

Argentyńczycy zmagają się z jedną z najwyższych stóp inflacji na świecie, która osłabia ich siłę nabywczą. 32,7 proc. rodzin i 43,1 proc. ludności znalazło się poniżej granicy ubóstwa. Bezrobocie wrosło do 8,7 proc.

Gospodarka tego kraju jest w kryzysie od wybuchu pandemii. Nasilił się on po wybuchu wojny w Ukrainie.