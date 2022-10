Inflacja w Czechach jest najwyższa od 29 lat

Inflacja w Czechach we wrześniu wyniosła 18 proc. w ujęciu rocznym wobec 17,2 proc. w sierpniu. To najwięcej od grudnia 1993 roku - poinformował we wtorek czeski Główny Urząd Statystyczny.

- Wzrost cen w republice trwa. We wrześniu roczna stopa inflacji wyniosła 18 proc., czyli maksimum od grudnia 1993 roku - zaznaczył czeski Główny Urząd Statystyczny.

Jednocześnie, jak wynika z komunikatu, tylko we wrześniu ceny konsumpcyjne w sieciach handlowych wzrosły średnio o prawie 1 proc., a generalnie w bieżącym roku wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych znacznie przekroczył wskaźnik inflacji.

Koszt mąki pszennej w ujęciu rocznym wzrósł o prawie 70 proc., olejów i tłuszczów o ponad 50 proc., mleka i cukru o około 50 proc.

Wysoka inflacja wywołała niedawno protesty mieszkańców Czech. 28 września w Pradze kilkadziesiąt tys. osób domagało się rezygnacji premiera Petra Fiali. Pojawiły się także głosy antyunijne oraz przeciwko NATO.

