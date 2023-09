Inflacja w USA w sierpniu wyniosła 3,7 proc. rok do roku wobec 3,2 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej. To w ostatnim czasie kluczowa dana dla rynków finansowych, bo w dużej mierze od danych o inflacji zależą kolejne decyzje amerykańskiego banku centralnego.

Prognoza zakładała sierpniowy odczyt na poziomie 3,6 proc.

Miesiąc do miesiąca w sierpniu ceny w USA wzrosły o 0,6 proc.

Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) w sierpniu w USA wyniosła 4,3 proc. rok do roku (zgodnie z prognozą i wobec 4,7 proc. odnotowanych w lipcu) i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca (wobec prognozy wynoszącej 0,2 proc. i takiego samego wzrostu odnotowanego w lipcu).

Inflacja USA pozostaje kluczową daną dla rynków finansowych

Na dane o inflacji w USA z niepokojem czekały rynki finansowe na całym świecie. Prognoza zakładała, że inflacja w sierpniu podobnie jak w lipcu lekko odbije w górę, jednak to dokładna skala tego odbicia ma mieć kluczowe znaczenie.

Jak zauważył w swoim środowym komentarzu Łukasz Stefanik, analityk rynków z domu maklerskiego XTB, wyższe odczyty od oczekiwanych, szczególnie w przypadku inflacji bazowej, mogą znacznie zwiększyć szanse na to, że Fed (amerykański bank centralny) zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych na posiedzeniu zaplanowanym na 20 września.

Stopy procentowe w USA we wrześniu prawie na pewno bez zmian

Dane zbliżone do oczekiwań nie powinny jednak dużo pod tym kątem zmienić. Obecnie rynek jest praktycznie przekonany, że we wrześniu nie będzie podwyżki stóp, a w 2024 roku nadchodzą obniżki. Na pierwszą poczekamy jednak do II kwartału 2024 roku - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Reutersa.

Sam szef Fed Jerome Powell powtórzył na sierpniowym przemówieniu w Jackson Hole (Wyoming, USA), gdzie co roku odbywa się zjazd bankowców centralnych z całego świata, że aby dotrzeć do inflacyjnego celu, stopy procentowe trzeba będzie trzymać wyżej przez dłuższy czas. W wyrażonej przez niego opinii być może nawet potrzebna będzie jeszcze jedna podwyżka – o 25 punktów bazowych.

Po ostatniej, lipcowej podwyżce do 5,25-5,50 proc. stopy procentowe w USA znajdują się na najwyższym poziomie od 22 lat.

Gwałtowny cykl podwyżek został zapoczątkowany na początku 2022 roku, gdy Fed ogłosił walkę z uciekającą z dala od celu inflacją. Za oceanem ten cel wynosi 2 proc. Tymczasem w czerwcu 2022 roku odnotowano niewidziany w USA od ponad 40 lat inflacyjny odczyt na poziomie 9,1 proc.