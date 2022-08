Innej reakcji być nie mogło. Nacjonaliści zdominowali "cyfrowe wyżyny" Chin

Prezydent Chin Xi Jinping nie mógł nie zareagować na wizytę Nancy Pelosi na Tajwanie, biorąc pod uwagę nastroje nacjonalistyczne panujące w Państwie Środka. Chiński internet wrzał od negatywnych komentarzy, a część społeczeństwa domagała się ostrej reakcji władz.

Wizyta Nancy Pelosi wzbudziła szereg kontrowersji na całym świecie. Dotychczas wśród konsekwencji wizyty znalazły się wstrzymanie szeregu formatów dialogu między Waszyngtonem a Pekinem, w tym dotyczącego zmian klimatu, nałożenie sankcji ekonomicznych na Tajpej, uznanie wizyty za złamanie suwerenności ChRL, a także zainicjowała intensywne ćwiczenia wojskowe wokół wyspy.

Sytuacji towarzyszą zaplanowany na jesień XX Zjazd KPCh i lokalne wybory na Tajwanie, w których wygrana Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) będzie na rękę USA.

W tle zaostrzonej sytuacji politycznej pojawia się kontekst społeczny - nastroje antyzachodnie, a przy tym nacjonalistyczne w najludniejszym państwie globu przybierają na sile.

Warto zaznaczyć, co podkreśla dr Justyna Szczudlik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), że Chiny nie mogą uznać pełnego “odrodzeniem narodu chińskiego” bez przyłączenia Tajwanu do Chin. Jak wskazuje analityczka, prezydent Chin Xi Jinping nie mógł nie zareagować na wizytę Nancy Pelosi biorąc pod uwagę nastroje nacjonalistyczne panujące w Państwie Środka. Jak wskazuje “The Economist” w artykule z 13 lipca br., w którym została skomentowana reakcja chińskich internautów na śmierć premiera Japonii Shinzo Abe, chińscy nacjonaliści zdominowali “cyfrowe wyżyny Chin”. O ile w ChRL istnieje dosyć wysublimowana i aktywna cenzura w internecie, wypowiedzi o charakterze nacjonalistycznym zdają się być dopuszczane. Szczególnie widoczne było to w połowie lipca 2022 r. po zabójstwie premiera Japonii Shinzo Abe. Wówczas internauci na platformach takich jak Weibo postulowali śmierć całej rodziny byłego premiera Japonii.

W Chinach zawrzało. Obudziła się narodowa duma

Nie inaczej było podczas wizyty Nanci Pelosi na Tajwanie, chiński internet wrzał od negatywnych komentarzy, a część społeczeństwa domagała się ostrej reakcji władz. “The Economist” z 5 sierpnia br. podkreśla, że niektórzy chińscy nacjonaliści żartowali z goryczą, że komitety sąsiedzkie egzekwujące ograniczenia związane z COVID-19 są bardziej zaciekłe niż ministerstwo spraw zagranicznych: “jeśli komitety każą ci trzymać się z daleka, to trzymasz się z daleka”. W efekcie działania skoordynowane przez władze w Pekinie wielu internautom wydają się absolutnie niewystarczające i urągające dumie narodowej Chin.

Należy zaznaczyć, że po opuszczeniu wyspy przez Nancy Pelosi Chiny między innymi wystrzeliły pociski nad Tajwan, wysłały okręty i samoloty wojskowe (w tym przez środkową linię Cieśniny Tajwańskiej) oraz przeprowadziły zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia na obszarach otaczających wyspę, które symulowały próbę blokady. Wszystkie działania wojskowe były na bieżąco śledzone przez rodzimych Chińczyków dopingujących reakcję władz, a nawet domagających się jeszcze ostrzejszych działań wobec, jak to Chiny określają, zbuntowanej chińskiej prowincji Tajwanu. Innymi słowy, jak podkreślił dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich, Chiny zorganizowały swojego rodzaju przedstawienie siły/show, bo tego wymagała od nich powaga sytuacji, a także nastroje społeczne.

Chińskie drony kontra tajwańskie rakiety

Ponadto korespondent niemieckiego magazynu “Der Spiegel” Bernhard Zand, który znajdował się wówczas na należącej do Tajwanu wyspie Kinmen u wybrzeży ChRL dodał, że Chiny wysłały na tajwańską wyspę swoje drony. W odpowiedzi tajwańskie siły zbrojne użyły rakiet świetlnych, aby zmusić chińskie drony do odwrotu.

Wzrastającemu chińskiemu nacjonalizmowi towarzyszą nastroje antyzachodnie, które przejawiają się na kilku płaszczyznach: kulturowej, politycznej i gospodarczej. W ciągu ostatnich tygodni głośno było o protestach przed europejskimi butikami Christiana Diora. Wedle chińskich aktywistów dom mody miał oprzeć projekt spódnicy wartej około 3800 dolarów amerykańskich na tradycyjnym chińskim ubiorze. W konsekwencji protestujący pojawili się w europejskich stolicach, w tym Paryżu i Madrycie, krytykując zachodni dom mody za kopiowanie tradycyjnych wzorów chińskich. Na marginesie warto zaznaczyć, że w 2019 r. ten sam dom mody przeprosił Chiny za prezentację na chińskim uniwersytecie, ze względu na pokazanie mapy, na której nie było Tajwanu jako części ChRL.

Nie tylko Tajwan. Litwa też jest w Chinach na cenzurowanym

Nastroje antyzachodnie są nie tylko wspierane przez chińskich internautów intensywnie dyskutujących na platformach internetowych takich jak Weibo, ale również przez publicystykę na łamach czołowych mediów państwowych, w tym w Dzienniku Ludowym. Dodatkowo, narracje publikowane na portalu Global Times, są od lat wymierzone w świat zachodni, przedstawiając demokrację i działania zachodnie w Azji w krytycznym świetle. Szczególna uwaga Global Timesa skierowana jest ku północnemu sąsiadowi Polski, czyli Litwie, której wsparcie okazywane Tajwanowi jest bardzo silnie krytykowane, a Wilno już kilkukrotnie dostała pogróżki dotyczące tego, że znajduje się w niebezpiecznym miejscu tuż obok Rosji.

Na Tajwanie nastroje są zgoła odmienne

Po drugiej stronie cieśniny sytuacja jest zgoła odmienna. Szeroko komentowana wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie może być odbierana także jako poparcie dla rządów Demokratycznej Partii Postępowej (DPP) konkurującej z łagodną dla Pekinu partią Kuomintangu. Tajwan szykuje się do wyborów śródokresowych zaplanowanych na listopad 2022 r. Wywodząca się z DPP Tsai Ing-wen jest odbierana jako poręczycielka wartości demokratycznych, a także strategiczny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów w pośredni sposób umacnia władze DPP, a także jej szanse na wygraną w wyborach lokalnych, a następnie docelowo na szczeblu krajowym. Yu-Jie Chen badająca relacje między Pekinem a Tajpej w kontekście prawa międzynarodowego i dyplomacji, wskazała w rozmowie dla New York Timesa, że Tajwańczycy przyzwyczaili się już do funkcjonowania w atmosferze ciągłego zagrożenia i nie są skorzy do paniki. Część Tajwańczyków wyraziła również podziękowania dla Nancy Pelosi, wyświetlane również na najwyższym wieżowcu w Tajpej, za przyjazd i wspieranie demokracji na Tajwanie.

Konsekwencje w dłuższym okresie

W długotrwałej perspektywie to chiński nacjonalizm może się okazać istotnym wyzwaniem dla prowadzonej przez Chiny polityki zagranicznej. Chińscy nacjonaliści będą się domagać radykalnych i krótkowzrocznych reakcji, a rząd chcąc legitymizować swoją władzę tym naciskom będzie ulegać. Wyzwaniem na długie lata będzie także złagodzenie nastrojów antyzachodnich. Warto w tym kontekście odnieść się do wydarzeń sprzed dekady, kiedy to w okresie ożywienia sporu z Japonią o archipelag Senkaku/Diaoyu, w Chinach niszczono własność japońską, w tym restauracje, a niektórzy właściciele japońskich samochodów niszczyli swoje pojazdy. Resentyment antyzachodni jest także wspierany przez zacieśnienie przyjaźni z Rosją w obliczu wojny w Ukrainie. Chiny nie tylko nie potępiły Rosji, ale zdają się stawać po stronie Moskwy budując szerszą symboliczną koalicję państw niedemokratycznych.