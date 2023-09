Instytut Eurointelligence: to, co dzieje się w Afryce, wpływa bezpośrednio na Europę poprzez łańcuchy dostaw

Brukselski think tank Eurointelligence tłumaczy w opublikowanej analizie, dlaczego ostatnie zamachy stanu w Gabonie i Nigrze powinny przykuć uwagę Europejczyków: to, co dzieje się w Afryce, wpływa bezpośrednio na Europę poprzez łańcuchy dostaw.

"Ostatni zamach stanu w Gabonie, niezależnie od tego, czy poprzedzające go wybory zostały sfałszowane, czy nie, de facto zmniejsza liczbę demokracji zachodniego wzoru w Afryce do 14 wśród 54 krajów tego kontynentu. (...) Ostatnio byliśmy świadkami większej liczby wojskowych zamachów stanu w Afryce. Gabon jest siódmym od 2020 roku" - przypomina Eurointelligence.

Jak zastrzega, wojskowe pucze nie są zjawiskiem nowym. Według stacji Al Jazeera, od 1950 roku na świecie powiodły się co najmniej 242 wojskowe zamachy stanu; najwięcej w Afryce - 106. Spośród 54 krajów afrykańskich, 45 doświadczyło co najmniej jednego zamachu stanu od lat 50.

Co to oznacza dla Europy? "To, co dzieje się w Afryce, wpływa bezpośrednio na Europę poprzez łańcuchy dostaw. Kraje afrykańskie są bogate w surowce, zaopatrując świat, w tym Europę, w ważne metale i minerały. Niedawny zamach stanu w Nigrze postawił pod znakiem zapytania eksport uranu do Francji, która pokrywa stamtąd 25 proc. swojego zapotrzebowania" - wskazują eksperci Eurointelligence.

"Zamach stanu w Gabonie ma wielorakie skutki dla łańcuchów dostaw zasobów naturalnych. Gabon jest znaczącym eksporterem ropy naftowej i członkiem OPEC. Jego ropa naftowa jest również stosunkowo wysokiej jakości, co jest szczególnie ważne w świecie, w którym inwazja Rosji na Ukrainę wywróciła do góry nogami łańcuchy dostaw produktów naftowych. Zamach stanu w tym kraju miał wpływ także na rynki manganu, gdyż Gabon jest drugim co do wielkości eksporterem tego metalu na świecie. Mangan jest używany do uzyskiwania różnych stopów i odtleniania stali. Stosowany jest w produkcji baterii, ceramiki, gumy i szkła" - czytamy w analizie.

Eurointelligence nie przesądza, czy ostatnie zamachy stanu w Afryce spowodują poważne zakłócenia w eksporcie surowców do Europy, postuluje jednak skierowanie uwagi na ten kontynent i przemyślenie strategii wobec niego.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz