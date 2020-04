Intelektualiści ostrzegają przed chaosem, jeśli UE nie będzie solidarna

Ponad 220 intelektualistów, artystów i polityków podpisało list otwarty do przywódców UE, apelując o podjęcie szybkich działań w celu złagodzenia kryzysu ekonomicznego związanego z pandemią - informuje w środę Associated Press. Sygnatariusze listu apelują też o wspólne unijne obligacje.

"Ratować należy dzisiaj nie tylko tysiące Europejczyków zakażonych koronawirusem. Innym pacjentem, któremu grozi śmierć są wartości europejskie" - głosi list.

Apel został napisany przez grupę polskich ekonomistów i uczonych, a skierowany jest do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Davida Sassoli, przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.

Do środy ponad 220 intelektualistów i polityków europejskich podpisało list m.in. laureatka Nobla Olgę Tokarczuk i reżyserka Agnieszkę Holland. Wśród sygnatariuszy jest także włoski historyk Carlo Ginzburg, hiszpański filozof Fernando Savater i holenderska teoretyczka kultury Mieke Bal. Z kolei amerykański ekonomista Jeffrey Sachs poparł apel w osobnej wiadomości.

Sama skala kryzysu związanego z koronawirusem oznacza, że "rozwiązania przyjęte w celu jego zwalczania zdeterminują przyszłość liberalnej demokracji, gospodarki i integracji europejskiej" - twierdzą autorzy listu. Zauważają, że reakcja UE na kryzys finansowy w 2008 roku była niezadowalająca, co było "błędem, którego poważne konsekwencje wciąż ponosimy".

Sygnatariusze wzywają Unię do przekazania pieniędzy obywatelom UE pozbawionym szans zarobkowania i zapewnienia dotacji szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendują także emisję europejskich obligacji w celu sfinansowania ochrony zdrowia jako mechanizmu, który budowałby solidarność oraz do zwiększenia finansowania badań naukowych nad Covid-19.

Associated Press zauważa, że niektóre państwa unijne do tej pory opierały się pomysłowi wspólnego zaciągania długów w celu pokrycia wysokich kosztów radzenia sobie z kryzysem, "co sugeruje, że nawet teraz istnieją granice solidarności".

"Kryzys to czas dokonywania wyborów. Z jednej strony może doprowadzić nas do upadku Unii Europejskiej i popadnięcia w chaos i autorytaryzm" - uważają autorzy listu. "Z drugiej jednak strony może być szansą na odnowienie umowy społecznej między Europą a jej obywatelami" - podkreślają.