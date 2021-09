Inwestorzy zagraniczni szczerze o atrakcyjności Polski

Polska to trzeci pod względem wielkości inwestycji zagranicznych kraj na świecie, ale zbyt gwałtowne zmiany prawne, braki siły roboczej i antyunijne wypowiedzi polityków – osłabiają naszą atrakcyjność inwestycyjną.

Będą tereny inwestycyjne

Polska wciąż atrakcyjna

Kapitał ludzki w cenie

- Najważniejsze, że jesteście w UE. To upraszcza wiele procedur lub też w ogóle je likwiduje. Wszystko zaś co podważa członkostwo, osłabia determinację inwestycyjną - zaznaczał Lars Guthell.Jego zdaniem wiele czasu zajmuje też mitręga biurokratyczna. Ponadto ustawodawstwo polskie jest zbyt niekonsekwentne. Zbyt często następują zmiany. Ewidentnym zaś plusem dla inwestorów niemieckich jest fakt, iż Polska ma podobną do gospodarki do niemieckiej strukturę.Występujący w panelu pełnomocnik rządu do spraw inwestycji zagranicznych, Grzegorz Piechowiak obiecał wszystkim potencjalnym inwestorom przygotowywanie nowych terenów pod inwestycje. Bo to wedle niego, jedno z wąskich gardeł w dalszym wzroście inwestycji.O tym, że Polska ciągle jest atrakcyjnym terenem dla inwestowania miałyby świadczyć decyzje kolejnych wielkich firm międzynarodowych: koncern Pepsi Co rozpoczyna budowę swojej przetwórni pod Legnicą. Energetyczny gigant Westinghouse w Krakowie organizuje swoje regionalne zaplecze logistyczne. A kolejnych 13 wniosków czeka na rozpatrzenie.Piechowiak podkreślił też, iż zdaje sobie sprawę, że zmiany w prawie są pewnym utrudnieniem dla biznesu. Ale niestety te zmiany (wedle mówcy) są niezbędne.- Niewątpliwie jednak ważniejszym problemem obecnie są braki rąk do pracy. Musimy bardziej poszerzyć bramę dla imigracji ze wschodu. Chcemy zliberalizować zasady zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. Czas oczekiwania na otrzymanie pozwolenia na pracę i pobyt jest zbyt długi - mówił pełnomocnik rządu do spraw inwestycji zagranicznych.Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podkreślił natomiast fakt, iż Polska to trzeci pod względem wielkości inwestycji zagranicznych kraj na świecie. Wyprzedzają nas tylko USA i Hiszpania.- To świadczy, że jeśli nawet weźmiemy pod uwagę wszelkie obawy biznesu, to i tak zwycięża pragmatyzm, który nakazuje wysnuć taki wniosek, że Polska to doskonały kraj do inwestycji. Obecnie trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na elektromobilność. To wyzwanie tak dla firm jak i dla poszczególnych państw. Staramy się ze swojej strony ten wymóg realizować - mówił prezes PAIH.Stąd choćby tak gwałtowny rozwój w naszym kraju instalacji do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Trzeba też mieć świadomość, że głównym naszym konkurentem do pozyskiwania inwestycji zagranicznych są kraje regionu. Często bowiem z perspektywy Waszyngtonu czy nawet Londynu to jest jeden obszar.Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przypomniał jak ważne dla inwestora jest to, by miał on dostęp do całej infrastruktury: oczyszczalni ścieków, podłącza energetycznego (najlepiej z "zieloną" energią). Podkreślił przy tym, że region Śląska, który on reprezentuje, daje duże szanse do rozwoju nawet wysublimowanych technologicznie sektorów. Tereny pogórnicze mogą mieć wszystkie atuty dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Nie ma tu także żadnych problemów z podłączami energetycznymi. Trzeba jednak zwrócić uwagę na coraz liczniejsze inwestycje polskiego kapitału za granicą. Śląski biznes ma się rozwijać między innymi nad Kanałem Sueskim, gdzie jedna z firm wykupiła ponad 100 hektarów ziemi. Podobny przykład inwestycyjny to ekspansja kapitałowa w Brazylii.Urszula Woeltjen, przedstawiciel Invest Region Leipzig nadmieniła, że silną stroną Polski jako miejsca do inwestowania jest jej wykształcona i innowacyjna siła robocza. Słabą zaś to występujące obecnie braki tej siły roboczej.Ewidentnie korzystnym elementem dla niemieckiego inwestora jest bliskość Polski. Niepokoi natomiast kwestia czasami mało przejrzystego prawa oraz pomysły wprowadzania dodatkowych obciążeń podatkowych wobec dużych korporacji. Ponadto elementami wzbudzającymi niepokój są: duża inflacja oraz jeszcze większa presja na podnoszenie płac.- Nasi partnerzy biznesowi chcieliby także inwestować w energetykę odnawialną w Polsce. Zatrzymuje ich jednak brak jasnej i stabilnej strategii wobec tej energii. Równolegle izby gospodarcze czy administracja regionalna we wschodnich Niemczech (dawna NRD) liczą na przyciąganie polskiego kapitału. To jest typowe dla sąsiednich krajów, że przenika się także wzajemnie kapitał – podkreśliła Woeltjen.Jak podkreślała, wschodnie Niemcy to szeroka brama do działalności w całych Niemczech a dodatkowym ułatwieniem dla biznesu jest moc programów i środków federalnych, które mają wspomóc rozwój tego regionu. Mogą z nich korzystać także inwestorzy z Polski.Obecny na panelu Tomasz Buras, dyrektor zarządzający w Savills Polska zwrócił uwagę, że Polska byłaby jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych, gdyby zmieniono sposób wprowadzania zmian prawnych.- Nie może być wprowadzania nowych zasad z dnia na dzień bez konsultacji z zainteresowanymi. Nasza firma zajmuje się w bardzo dużej części właśnie wprowadzaniem do Polski inwestorów zagranicznych, szukaniem terenów do budowy zakładów. Ustanawianie zasad dzierżawy czy zakupu tych gruntów jest często bardzo skomplikowane i żmudne. Choć trzeba tu przyznać, że akurat ta sprawa i tak nie jest tak skomplikowana, jak w innych krajach naszego regionu - mówił Tomasz Buras.Swoją drogą prócz narastającej fali zainteresowanych Polską inwestorów z Kuwejtu czy Singapuru mamy duże zainteresowanie także wśród potencjalnych inwestorów z krajów sąsiednich – Czech, Słowacji, Węgier. To chyba świadczy, że na tle tych krajów wyglądamy całkiem dobrze. Ale nigdy nie można stwierdzić, że nie mogłoby być lepiej.Panel Międzynarodowa Współpraca Gospodarcza – Inwestycje zagraniczne odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.