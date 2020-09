IOM: co najmniej 24 migrantów najpewniej utonęło u wybrzeży Libii

Co najmniej 24 migrantów zaginęło i najpewniej utonęło po wywróceniu się ich łodzi na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii - poinformowała we wtorek Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM).

Rzeczniczka IOM Safa Msehli powiedziała agencji AP, że libijska straż przybrzeżna przejęła w poniedziałek trzy łodzie z migrantami, przy czy jedna przewróciła się.

Dodała, że straż wyłowiła dwa ciała, natomiast 22 pozostałych migrantów zaginęło i najpewniej nie żyje.

Co najmniej 45 uciekinierów udało się uratować i odstawić na brzeg. Wszyscy to mężczyźni, głównie z Egiptu i Maroka. Ocalałych przewieziono do ośrodka w libijskiej stolicy Trypolisie.

"Ta nowa tragedia po raz kolejny sygnalizuje potrzebę zwiększenia zdolności poszukiwawczo-ratowniczych na Morzu Śródziemnym. Zamiast tego widzimy ograniczenia dla organizacji pozarządowych (...) - oceniła Msehli. W sierpniu mówiła, że ponad 350 migrantów utonęło w tym roku w środkowej części Morza Śródziemnego.