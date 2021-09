IOM wyraża zaniepokojenie sytuacją migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) w wydanym poniedziałek komunikacie wyraziła zaniepokojenie sytuacją migrantów, którzy utknęli na granicy polsko-białoruskiej "w ekstremalnie trudnych warunkach".

IOM napisała w oświadczeniu, że migranci mają "ograniczony dostęp do wody i jedzenia, pomocy medycznej, urządzeń sanitarnych i schronienia".

"Przedłużanie tej niedopuszczalnej sytuacji stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia migrantów" - głosi komunikat.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że grupa ta otrzymuje pomoc w postaci żywności i pieniędzy od białoruskich służb bezpieczeństwa, które starają się, by ludzie ci mogli nielegalnie wjechać do kraju - przypomina Associated Press.

Od czwartku w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni.

Rząd RP argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową", używając do tego migrantów.

Strona polska zidentyfikowała "bardzo wiele" prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią i współpracy z przemytnikami. Białorusini planowali stworzyć więcej miejsc nielegalnego przekraczania granicy - powiedział Morawiecki.

AP pisze, że nie tylko Polska, ale też Litwa i Łotwa oskarżają prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o celowe zmuszanie emigrantów z Afganistanu i Iraku do przekraczania granic tych krajów i stanowi to element "wojny hybrydowej", jaka podjął reżim białoruski w ramach retorsji po nałożeniu na Mińsk sankcji unijnych.