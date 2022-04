IOM: z powodu wojny 7,7 mln Ukraińców zostało wewnętrznymi uchodźcami, to 17 proc. populacji

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad 7,7 mln mieszkańców tego państwa zostało wewnętrznymi uchodźcami; to 17 proc. ludności kraju - przekazała w czwartek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Za granicę uciekło ponad 5 mln Ukraińców - informowała ONZ w środę.

W opublikowanym w czwartek raporcie IOM uwzględniono dane zebrane do 17 kwietnia poprzez sondaż przeprowadzony na reprezentatywnej próbie mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali w kraju. Miesiąc temu IOM informowała na podstawie analogicznych badań o 6,5 mln wewnętrznych uchodźców.

Co najmniej 60 proc. osób, które z powodu wojny musiały przenieść się do innych regionów Ukrainy to kobiety. 15 proc. wewnętrznych uchodźców zamierza w przeciągu najbliższych dwóch tygodni powrócić do swoich domów - to głównie osoby, które przed wojną uciekły z Kijowa i północy Ukrainy - informuje IOM. Dodaje, że 8 proc. wszystkich mieszkańców Ukrainy deklaruje, że ich domy zostały zniszczone podczas działań wojennych.

Ponad połowa wewnętrznych uchodźców zgłaszała problemy z dostępem do podstawowych produktów spożywczych; brakuje też leków oraz materiałów medycznych - czytamy w raporcie IOM. W najgorszej sytuacji humanitarnej są przedstawiciele najbardziej wrażliwych grup - kobiety, dzieci i osoby starsze - podkreślił dyrektor generalny IOM Antonio Vitorino. Dodano, że Organizacja prowadzi szeroko zakrojoną akcję pomocy wewnętrznym uchodźcom.

Od początku wojny z Ukrainy za granicę uciekło ponad 5 mln osób, w tym samym czasie do kraju wróciło milion obywateli tego państwa - wynika z zestawienia ONZ prezentującego dane z środy. Najwięcej uchodźców, ponad 2,8 mln, udało się do Polski.