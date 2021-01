Irak: 11 członków szyickiej milicji zginęło w zasadzce Państwa Islamskiego

Co najmniej 11 szyickich bojowników ze współpracujących z rządem Iraku Sił Mobilizacji Ludowej (PMF) zginęło w sobotę w zasadzce dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) na północ od Bagdadu - poinformowały źródła w PMF.

Do ataku doszło w oddalonym regionie - informuje AFP przypominając, że zasadzki to typowa taktyka stosowana przez IS od czasu jego klęski militarnej w Iraku pod koniec 2017 roku.

"IS przeprowadziło atak na 22. brygadę PMF na wschód od Tikritu" - przekazał jeden z oficerów tego oddziału. Tikrit leży ok. 150 km na północ od Bagdadu.

Według innego źródła w PMF w ataku zginęło 11 osób, a 10 zostało rannych - pisze AFP dodając, że wszyscy rozmówcy agencji jako sprawców określili dżihadystów z IS, choć ta organizacja dotychczas oficjalnie nie przyznała się do ataku.

W czwartek na zatłoczonym targu w Bagdadzie doszło do podwójnego samobójczego zamachu bombowego, w którym zginęły 32 osoby, a 110 zostało rannych. Do jego przeprowadzenia przyznało się Państwo Islamskie.