Irak: 20 ofiar wybuchu bomby na przedmieściach Bagdadu

20 osób zginęło, a około 35 zostało rannych w poniedziałek w wybuchu bomby na ruchliwym targowisku na przedmieściach Bagdadu - podaje Reuters. Według AP eksplozja zabiła 18 osób. Premier Iraku Mustafa al-Khadimi powierzył kontrolę nad terenem, na którym doszło do zamachu, dowódcy policji federalnej.

Do zamachu doszło w przeddzień najważniejszego święta muzułmanów Id al-Adha, które rozpoczyna się w trzecim lub czwartym dniu hadżdżu, czyli pielgrzymki do Mekki, i trwa kilka dni, toteż na targowisku było bardzo dużo ludzi - podaje Associated Press.

Na razie nikt nie przyznał się do zorganizowania ataku, ale Associated Press zwraca uwagę, że do poprzednich zamachów w tym regionie przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Poważne ataki z użyciem ładunków wybuchowych stały się w Iraku rzadsze w ostatnich latach, po pokonaniu IS w otwartej walce, ale nadal dochodzi do eksplozji. W styczniu doszło do najpoważniejszego od trzech lat wybuchu w handlowej dzielnicy Bagdadu, w którym zginęło ponad 30 osób.