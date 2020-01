Irak: Ambasada USA w Bagdadzie zawiesza wszystkie czynności konsularne

Ambasada USA w Bagdadzie poinformowała w środę po południu, że zawiesza wszystkie czynności konsularne do odwołania, zaleciła też amerykańskim obywatelom, by nie zbliżali się do placówki.

"Z powodu ataków milicji (szyickich) na kompleks ambasady USA wszystkie publiczne czynności konsularne są zawieszone do odwołania. Wszystkie planowane spotkania są odwołane" - głosi komunikat ambasady.

Z Bagdadu docierają sprzeczne informacje na temat protestów przed ambasadą; według komunikatu irackiej armii wszyscy demonstranci opuścili kompleks, agencje podają natomiast, że pozostała tam grupa, która zamierza kontynuować akcję.