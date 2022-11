Irak: Amerykański Departament Stanu potwierdził śmierć obywatela USA w Bagdadzie

Amerykański Departament Stanu potwierdził we wtorek śmierć obywatela USA w Bagdadzie, do którego to zdarzenia doszło tam w poniedziałek - przekazała agencja Reutera.

W poniedziałek informowano, że obywatel Stanów Zjednoczonych został zastrzelony w centrum irackiej stolicy, jednak nie podano szczegółów.

We wtorek strona amerykańska przekazała, powołując się na iracką policję, że obywatel USA Stephen Troell został zabity podczas nieudanej próby porwania.

Przedstawiciele władz USA nie podali więcej szczegółów. Złożyli kondolencje bliskim ofiary i dodali, że uważnie monitorują śledztwo władz w Bagdadzie w sprawie tej śmierci - poinformował Reuters.