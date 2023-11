Irak: Dron zaatakował bazę Ain Al-Asad, w której stacjonuje amerykańscy żołnierze

Dron zaatakował w sobotę bazę sił lotniczych Ain al-Asad na zachodzie Iraku, w której stacjonują siły międzynarodowe, w tym amerykańskie. Uszkodzona została infrastruktura obiektu - podaje Reuters, powołując się na źródła.

Baza Ain al-Asad była atakowana już wcześniej; pod koniec października - przez rakiety z wieloprowadnicowych wyrzutni i drony. W październiku amerykańskie i zagraniczne siły w Iraku i Syrii były ostrzeliwane rakietami i dronami 23 razy. Większość ataków została skutecznie odparta

Do wielu ataków przyznała się szyicka bojówka Kataib Hezbollah. Po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października Ahmad "Abu Hussein" al-Hamidawi, przywódca Kataib Hezbollah - wspieranej przez Iran szyickiej bojówki w Iraku - zagroził atakiem odwetowym na bazy amerykańskie, jeśli Stany Zjednoczone zainterweniują w wojnie między Hamasem a Izraelem. Zagroził także wystrzeleniem rakiet w cele izraelskie.

W ubiegłą niedzielę Centralne Dowództwo sił USA (US Central Command) poinformowało, że okręt podwodny klasy Ohio przybył do "rejonu odpowiedzialności", który obejmuje wschodni rejon Morza Śródziemnego, Morze Czerwone, Zatokę Perską i Zatokę Omańską. Okręty klasy Ohio to jednostki o napędzie atomowym wyposażone w pociski z głowicami nuklearnymi.

Wcześniej USA wysłały w pobliże strefy konfliktu dwie grupy uderzeniowe okrętów z lotniskowcami. Mają one odstraszać Iran i podporządkowane mu ugrupowania, w tym libański Hezbollah, od zaatakowania Izraela prowadzącemu operacje ofensywne w Gazie przeciwko Hamasowi.