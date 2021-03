Irak: Karakosz: mieszkańcy wzruszeni przyjazdem papieża

Kilkaset osób zgromadziło się w niedzielę w katedrze w chrześcijańskim mieście Karakosz na Równinie Niniwy w Iraku, który jest następnym etapem wizyty papieża Franciszka po tym kraju. Spotyka się on tam z ofiarami terroru i wysiedleń.

Ludzie, którzy zebrali się w sprofanowanej kilka la temu przez dżihadystów świątyni, podpalonej i zamienionej na strzelnicę, doświadczyli ich okrucieństwa i prześladowań.

"Gdyby jeszcze rok temu w Irbilu, gdzie schroniłem się z rodziną, ktoś powiedział mi, że papież przyjedzie do Karakosz, uznałbym go za kompletnego szaleńca" - powiedział PAP wzruszony mężczyzna, który przybył do katedry.

Przyznał, że obecnie w wyzwolonym przez armię iracką mieście jest już bezpiecznie.

"Ta wizyta to jak balsam na nasze serca i na nasze rany. Nie znam tu nikogo, kto nie doznałby cierpień, o których trudno mi mówić" - dodał starszy mieszkaniec Karakosz.

Jego żona podkreśliła: "Do ostatniej chwili nie wierzyłam w to, że na własne oczy tu, w moim ukochanym i zdeptanym przez terrorystów mieście zobaczę papieża".

Kobieta przyznała, że z przyjazdu Franciszka cieszą się także ich muzułmańscy sąsiedzi.

"A najbardziej zazdroszczą nam teraz ci, którzy wyjechali stąd daleko, nawet za Ocean" - dodała.

Młoda chrześcijanka powiedziała przez łzy: "Nie chcę mówić o tym, co tu przeżyłam. Teraz już płaczę z radości, że zobaczę Ojca Świętego"

Na ulicach Karakosz zgromadziły się tysiące wiwatujących ludzi.

Z Karakosz Sylwia Wysocka