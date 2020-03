Irak: Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do trzech

Irackie media poinformowały w piątek wieczorem, że zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. Zdiagnozowano też osiem nowych przypadków Covid-19 - pięć w Bagdadzie, dwa w As-Sulajmanijji na północnym wschodzie Iraku i jeden w centrum kraju, w Karbali.

Wcześniej w piątek władze zakazały wjazdu do Iraku podróżnym z Francji i Hiszpanii, co oznacza, że do Iraku nie można wjechać z 11 krajów. Zakaz nie dotyczy Irakijczyków oraz dyplomatów.

W sumie w Iraku zdiagnozowano 38 przypadków koronawirusa. Minister zdrowia Alaa al-Alwani, który stanął na czele specjalnego zespołu do walki z epidemią, poinformował, że Irakijczycy przebywający w Iranie - gdzie znajduje się jedno z największych ognisk Covid-19 - muszą wrócić do kraju do 15 marca, ponieważ potem zamknięta zostanie granica z tym krajem.

Kina, uniwersytety i inne budynki użyteczności publicznej są w Iraku prewencyjnie zamknięte do końca tygodnia. Władze w Bagdadzie przygotowują się na najgorsze, w związku z sięgająca 1 mln ludzi rzeszą pielgrzymów, która przybywała niedawno w Iraku, gdy odwiedzała święte dla szyitów miejsca, m.in. Karbalę.