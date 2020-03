Irak: Potwierdzono pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa

W Iraku potwierdzono w środę pierwszy śmiertelny przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Zgon miał miejsce w stolicy kraju, Bagdadzie.

Do tej pory w Iraku zdiagnozowano 31 przypadków zakażenia koronawirusem. Jeden dotyczy irańskiego studenta, który został odesłany do domu, pozostałych 30 to Irakijczycy, którzy niedawno byli w Iranie.

Wcześniej w środę o śmierci starszego mężczyzny, zakażonego koronawirusem, informowały służby medyczne w kurdyjskiej prowincji Sulajmanija. Irackie ministerstwo zdrowia nie potwierdziło jednak tych doniesień.