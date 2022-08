Irak: Prezydent wzywa do przedterminowych wyborów mających zakończyć kryzys w kraju

Przeprowadzenie przedterminowych wyborów pozwoliłoby wyjść z trapiącego Irak kryzysu; wyjście naprzeciw aspiracjom Irakijczyków byłoby gwarancją politycznej i społecznej stabilności - powiedział iracki prezydent Barham Salih, cytowany w środę przez portal Middle East Eye.

Salih ocenił we wtorek, że nowe wybory - do których organizacji wzywał wcześniej szyicki duchowny Muktada as-Sadr - rozwiązałyby kryzys polityczny w kraju, który doprowadził do wybuchu w poniedziałek zamieszek, w wyniku których zginęło co najmniej 30 osób.

Zgodnie z iracką konstytucją parlament może zostać rozwiązany głosami absolutnej większości izby na wniosek jednej trzeciej deputowanych lub premiera z aprobatą prezydenta. We wtorek premier Iraku Mustafa al-Kazimi zaznaczył, że opuści stanowisko, jeśli kryzys w kraju nie zostanie rozwiązany.

Zwolennicy Muktady as-Sadra rozpoczęli w poniedziałek szturm budynków rządowych w Bagdadzie po tym, gdy ten wpływowy szyicki duchowny ogłosił decyzję o wycofaniu się z polityki. As-Sadr zdobył w październikowych wyborach najwięcej mandatów, jednak nie zdołał utworzyć rządu większościowego, co doprowadziło do jednego z najpoważniejszych od lat kryzysów politycznych w Iraku. W zeszłym miesiącu zwolennicy duchownego wdarli się do budynku parlamentu, a ich lider zażądał przeprowadzenia wcześniejszych wyborów.

Irackie wojsko ogłosiło w poniedziałek ogólnokrajową godzinę policyjną. We wtorek duchowny wezwał demonstrantów do opuszczenia swoich pozycji - w tym zajętych budynków rządu i parlamentu. Po apelu as-Sadra godzina policyjna została zniesiona. W wyniku zakończonych wkrótce potem starć zginęło co najmniej 30 osób, ponad 750 zostało rannych - podał portal Middle East Eye.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej