Irak: Rekordowe upały, niemal w całym kraju brakuje prądu

W Iraku notowane są kolejne tegoroczne rekordy gorąca - w centralnych i południowych prowincjach w piątek termometry pokazywały 52 st. C w cieniu. W niemal całym kraju zapanował blackout, bowiem z powodu upałów i zwiększonego zapotrzebowania na prąd miejscowe elektrownie nie są w stanie dostarczać go w odpowiedniej ilości.

Irak cierpi na chroniczny niedobór prądu od czasu amerykańskiej inwazji w 2003 roku. Rząd w Bagdadzie do tej pory nie rozwiązał tego problemu, który stał się jeszcze bardziej dotkliwy po niedawnych atakach terrorystycznych, wymierzonych w krajową sieć energetyczną.

Irak, który ma jedne z największych na świecie złoża ropy nie może zapewnić sobie stabilnych źródeł energii elektrycznej, co prowadzi do częstych awarii sieci, przerw w dostawach prądu i wywoływanych nimi niepokojami społecznymi.

W upały zapotrzebowanie na prąd rośnie, a przestarzałe elektrownie w Iraku nie nadążają z dostawami prądu. W obliczu faktu, iż praktycznie nigdzie nie działają żadne chłodnie, klimatyzatory czy wentylatory, przedsiębiorcy na własną rękę instalują na ulicach prowizoryczne krany, prysznice czy kurtyny wodne, aby ludzie choć na chwilę mieli okazję do schłodzenia się. Ale i tu ludzka pomysłowość nie na wiele się zdaje, bowiem ogólny brak wody to też jeden z podstawowych problemów Irakijczyków.

Tegoroczny scenariusz katastrofy jest wynikiem dziesiątek działań, które wywołały reakcje łańcuchowe. W rezultacie w środku nocy z czwartku na piątek w krajowych liniach energetycznych nie krążył już ani jeden wat. Większość z 40 milionów Irakijczyków zadaje sobie pytanie, kto za to wszystko jest odpowiedzialny, ale odpowiedzi nie muszą długo szukać, bowiem wiedzą, że w ciągu ostatnich 20 lat połowa petrodolarów tego kraju zniknęła w kieszeniach nieuczciwych polityków i biznesmenów.

"Ministerstwo Elektryczności mówi +to wina ministerstwa ropy+, tam mówią +to wina finansów+, finanse mówią +to wina Iranu+, Iran mówi +to wina rządu irackiego+, rząd mówi +to wina ludu+, ludzie mówią +to wina polityków+, a politycy mówią +musicie się z tym uporać+" - podsumowuje ironicznie na Twitterze iracki socjolog Sadżad Dżijad.

Fakty są takie, że Ministerstwo Energii Elektrycznej nigdy nie zmodernizowało swoich sieci, w których tracone jest 40 proc. energii, a Ministerstwo Ropy Naftowej ma problemy z uruchomieniem projektów dostosowania gazu ziemnego do zasilania elektrowni. W związku z tym Irak już od dawna jest uzależniony od dostaw prądu z Iranu.

Jednak Iran, któremu Irak jest winien sześć miliardów dolarów niezapłaconych rachunków za gaz i prąd, postanowił we wtorek wstrzymać dostawy swojego prądu. Bagdad mówi, że nie może spłacić długów z powodu amerykańskich sankcji wobec Iranu i własnych problemów finansowych oraz argumentuje, że niewiele gospodarstw domowych płaci rachunki, bowiem większość z nich podłącza się "na dziko" do źródeł energii.

Największy upał, jak zawsze, jest w Basrze, jedynym nadmorskim mieście w Iraku, gdzie uczucie ekstremalnego upału potęguje wilgotność. Miejscowe władze ogłosiły w tym tygodniu cztery dni wolne od pracy, aby ludzie nie musieli wychodzić z domów. Trudna sytuacja odbija się negatywnie na gospodarce całego kraju, bowiem Basra to drugie co do wielkości miasto Iraku, główny ośrodek eksportu ropy naftowej, ważny region żywnościowy oraz jedyny punkt dostępu do Zatoki Perskiej.

Na odbudowę sieci energetycznej Irak oficjalnie wydzielił od czasu upadku dyktatora Saddama Husajna w 2003 roku kwotę 40 miliardów dolarów. Duża część tej kwoty została jednak sprzeniewierzona poprzez podpisywanie przez nieuczciwych polityków opiewających na miliony dolarów umów z nieistniejącymi firmami.

Niespełna miesiąc temu władze Iraku poinformowały, iż planują budowę w kraju elektrowni jądrowej, co powinno pomóc w rozwiązaniu kryzysu energetycznego. Zaczęto już poszukiwać potencjalnych inwestorów i partnerów zdolnych do realizacji tego projektu, a gotowość do udziału w nim wyraziły już Rosja i Korea Płd.