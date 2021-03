Irak: Reżim sanitarny w nuncjaturze w Bagdadzie

W nuncjaturze apostolskiej w Bagdadzie, gdzie w czasie wizyty w Iraku mieszka papież Franciszek, panuje reżim sanitarny w związku z pandemią koronawirusa. Stwierdzono tam ostatnio następny przypadek zakażenia - dowiedziała się PAP.

Wprowadzenie surowych reguł bezpieczeństwa sanitarnego okazało się konieczne, gdy na niespełna tydzień przed rozpoczęciem papieskiej pielgrzymki zakażenie koronawirusem stwierdzono u nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Mitji Leskovara. Jest on od ponad tygodnia w izolacji i nie uczestniczy w podróży papieża, choć to zawsze nuncjusz w danym kraju towarzyszy na wszystkich etapach wizyty. Przebywając w izolacji abp Leskovar kontynuował przygotowania do wizyty.

PAP dowiedziała się, że jest jeszcze co najmniej jeden przypadek zakażenia wśród pracowników ambasady Watykanu. Także ten urzędnik jest w izolacji.

W związku ze stwierdzeniem koronawirusa budynek nuncjatury został odkażony zgodnie z zasadami sanitarnymi.

Papież Franciszek i jego współpracownicy, którzy z nim przylecieli, zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi w lutym.

Z Bagdadu Sylwia Wysocka