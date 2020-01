Irak: Rozpoczęła się nadzwyczajna sesja parlamentu

Parlament Iraku zebrał się w niedzielę na nadzwyczajnym posiedzeniu, w którym uczestniczy premier Adel Abdul Mahdi. Szef rządu zarekomendował parlamentowi, by poczynił pilne kroki, zmierzające do zakończenia obecności zagranicznych żołnierzy w Iraku.

Deputowani zapowiedzieli, że będą dążyć do tego, by odbyło się głosowanie nad rezolucją, zobowiązującą rząd do wezwania Waszyngtonu do wycofania amerykańskich sił z Iraku.