Irak: Uroczystości pogrzebowe ku czci gen. Sulejmaniego w Bagdadzie

W Bagdadzie trwają uroczystości pogrzebowe ku czci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego i osób, które zginęły wraz z nim. W pogrzebie biorą udział liczni dostojnicy państwowi związani ze środowiskiem szyickim, w tym b. premier Adil Abd al-Mahdi - podaje AFP.

Oprócz al-Mahdiego w pogrzebie uczestniczą też m.in. lider szyickiego bloku parlamentarnego al-Fateh, Hadi al-Ameri, którego łączyły zażyłe relacje z zabitym irańskim dowódcą sił specjalnych, b. premier Nuri al-Maliki - kierujący pracami gabinetu w latach 2006-2014, a także od dawna związany z al-Fateh i Ludowymi Siłami Mobilizacyjnymi (PMF) b. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Falih aj-Fadżad.

Abu Mahdi al-Muhandis - jeden z dowódców tej proirańskiej milicji irackiej, łączącej 40 formacji oficjalnie podporządkowanych oficjalnie rządowi Iraku - został zabity wraz z Sulejmanim.

Na czele procesji pogrzebowej jedzie kolumna samochodów z pięcioma trumnami zabitych podczas ataku Irańczyków i pięcioma trumnami poległych Irakijczyków.

Orszak wyruszył sprzed meczetu w miasteczku Al-Kazimijja, leżącej obecnie na przedmieściach Bagdadu. Miasto to jest świętym miejscem szyitów, ponieważ ich siódmy imam Musa al-Kazim został tu pochowany wraz ze swym wnukiem.

Irakijscy szyici niosą flagi Iraku oraz sztandary sił PFM.

Tylko dygnitarze i byli przywódcy polityczni mogli wejść na teren silnie strzeżonej rządowo-dyplomatycznej Zielonej Strefy na zachodnim brzegu rzeki Tygrys w Bagdadzie, gdzie wjechały karawany z trumnami - pisze korespondent AFP. Tłum zmuszony był zatrzymać się przed prowadzącym do niej mostem.

Zgodnie z programem uroczystości opracowanym przez Al-Haszd asz Szabi (Ludowe Siły Mobilizacyjne; PMF), procesja żałobna wyruszy z Bagdadu do oddalonego o 102 km od stolicy świętego dla szyitów miasta Karbala, by na końcu dotrzeć do innego świętego miasta szyitów - Nadżafu (144 km od Bagdadu).

W Karbali znajduje się grób wnuka Mahometa, Husajna ibn Alego, który zginął tam w bitwie stoczonej w 680 r., a w Nadżafie stoi meczet z grobem zmarłego w 661 roku kalifa Alego Ibn Abi Taliba, kuzyna i zięcia Mahometa. Oba ośrodki są miejscem pielgrzymek pobożnych szyitów.

Tymczasem w Iraku sytuacja staje się coraz bardziej napięta i chaotyczna. W nocy pojawiły się doniesienia, że w pobliżu bazy at-Tadżi na północ od Bagdadu został przeprowadzony atak lotniczy na konwój irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych (PMF), w którym zginęło 6 osób, a 3 odniosło rany. W pierwszych doniesieniach sugerowano, że zginęli kolejni dowódcy proirańskich PMF, a za zamachem stali Amerykanie.

Międzynarodowa Koalicja walcząca w Iraku pod wodzą Amerykanów zaprzeczyła jednak, że miała cokolwiek wspólnego z rzekomym atakiem lotniczym na północ od Bagdadu. "Koalicja nie przeprowadzała żadnych ataków z powietrza w pobliżu bazy at-Tadżi w ostatnich dniach" - zapewnił na Twitterze rzecznik międzynarodowej koalicji walczącej w Iraku z bojowcami Państwa Islamskiego, płk Myles B. Caggins III.

Również rzecznik irackiego rządu zdementował doniesienia, że lotnictwo Międzynarodowej Koalicji przeprowadziło atak.

Po wydaniu oświadczenia rzecznika rządu Iraku, który podważył informacje o ataku na konwój, kierownictwo Irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych wycofało się ze swych wcześniejszych twierdzeń, że miał on rzeczywiście miejsce. W wydanym naprędce oświadczeniu PMF zaprzeczył, że "w pobliżu at-Tadżi miał miejsce jakikolwiek atak".

Generał Sulejmani zginął w nocy z czwartku na piątek w Bagdadzie w rezultacie amerykańskiego precyzyjnego ataku za pomocą drona, zarządzonego przez prezydenta Donalda Trumpa.