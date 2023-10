Irak: Wpływowy duchowny i polityk wzywa do zamknięcia ambasady USA; milicje zaatakowały dronami amerykańskie oddziały

Muktada as-Sadr, wpływowy duchowny szyicki i polityk, wezwał w piątek rząd Iraku do zamknięcia ambasady USA w związku z pomocą udzielaną przez ten kraj Izraelowi. W czwartek irackie milicje zaatakowały stacjonujących w kraju żołnierzy amerykańskich.

"Wzywam rząd i parlament Iraku do zamknięcia ambasady USA w związku z nieograniczoną pomocą Stanów Zjednoczonych, udzielaną syjonistycznym terrorystom walczącym przeciwko Gazie" - napisał na platformie X (d. Twitter) as-Sadr.

"Jeśli władze apel ten zignorują, ogłosimy wkrótce nasze następne stanowisko" - dodał. As-Sadr kilkakrotnie w przeszłość wzywał już swoich zwolenników do wystąpienia na ulice, co doprowadzało do masowych - i często niepozbawionych przemocy - protestów.

"Powszechny gniew wywołany wsparciem Waszyngtonu dla Izraela w jego wojnie z palestyńskim Hamasem stoi za falą niedawnych ataków na siły amerykańskie w Iraku i Syrii, za które obwinia się proirańskie bojówki. Bazy, w których przebywają żołnierze amerykańscy w ramach międzynarodowej koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim, padły w ostatnim czasie ofiarą ataków rakietowych i dronów" - przypomniał portal Rudaw.

W piątek jedna z uzbrojonych organizacji paramilitarnych przyznała się w swoich mediach społecznościowych do ataku dronem na bazę amerykańską w zachodnim Iraku.

W poniedziałek sekretarz stanu USA Antony Blinken wezwał irackiego premiera Muhammada Szija as-Sudaniego do wymierzenia sprawiedliwości odpowiedzialnym za ataki na jednostki amerykańskie.

Szef rządu Iraku potępił tego samego dnia ataki, przypominając, że wojska USA stacjonują w kraju na zaproszenie jego władz w celu szkolenia armii w walce przeciwko terrorystom.