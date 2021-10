Irak: Zakończyły się przyspieszone wybory parlamentarne. Wyniki będą we wtorek

W Iraku w niedzielę o godz. 18 czasu lokalnego zakończyły się przyśpieszone wybory do Rady Reprezentantów, jednoizbowego parlamentu. Uprawnionych do głosowania było ok. 25 mln osób. Irakijczycy wybierali 329 deputowanych. Frekwencja prawdopodobnie będzie bardzo niska.

W dwóch komisjach wyborczych w Bagdadzie dziennikarzowi Reutera powiedziano, że do godz. 12. w wyborach w całym kraju głos oddało 19 proc. uprawnionych. W poprzednich wyborach w 2018 roku frekwencja wyniosła 44,5 proc.

Główna obserwatorka irackich wyborów z ramienia UE Viola von Cramon zauważyła, że stosunkowo niska frekwencja wiele znaczy. "To wyraźny, oczywiście polityczny sygnał i można mieć tylko nadzieję, że usłyszą go politycy i elita polityczna Iraku" - powiedziała dziennikarzom.

Tegoroczne wybory - zapowiedziane na fali protestów społecznych w 2019 r., których stłumienie pociągnęło za sobą ponad 600 zabitych, 30 tys. rannych i setki aresztowanych - odbywały się według nowej ordynacji. Obecny system oparty jest na głosowaniu w okręgach jednomandatowych, których liczba została zwiększona, by zagwarantować proporcjonalną reprezentację wszystkich obywateli.

Jak pisze AFP, wybory parlamentarne w Iraku są dalekie od pobudzenia młodych wyborców, zirytowanych "zawsze tymi samymi" urzędnikami, niezdolnymi do rozwiązania głębokiego kryzysu, który dotyka kraj, mający bogate zasoby ropy naftowej.

Obecne wybory są piątymi w kraju pogrążonym w kryzysie politycznym, społecznym i gospodarczym od upadku dyktatora Saddama Husajna w 2003 roku.

Kandydatury w wyborach zgłosiło łącznie 3240 osób i 167 partii. Choć głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu specjalnego systemu elektronicznego, wstępne wyniki będą znane dopiero we wtorek wieczorem, a ostateczne - po tygodniu.

Faworytem niedzielnych wyborów był Ruch Sadrystowski, na którego czele stoi radykalny islamistyczny polityk i duchowny szyicki, głoszący hasła antyamerykańskie Muktada as-Sadr. Jeśli prognozy się potwierdzą, na drugim miejscu uplasuje się Al-Haszd asz-Szabi, czyli proirańskie Siły Mobilizacji Ludowej.