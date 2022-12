Iran: 11 osób oczekuje na wykonanie kary śmierci za udział w protestach po śmierci Mahsy Amini

Organizacje pozarządowe alarmują, że w Iranie 11 osób oczekuje na "nieuchronne wykonanie kary śmierci" za udział w protestach po śmierci Mahsy Amini, a wspólnota międzynarodowa powinna wywrzeć maksymalną presję na Teheran, by nie dopuścić do "rzezi" - pisze w niedzielę Times of Israel.

Amnesty International (AI), Center for Human Rights in Iran (CHRI) z siedzibą w Nowym Jorku i Iran Human Rights z siedzibą w Oslo apelują do wspólnoty międzynarodowej o nałożenie na Teheran radykalnych sankcji gospodarczych i dyplomatycznych, by nie dopuścić do kolejnych egzekucji.

Organizacje te podkreślają, że pokazowe procesy osób zatrzymanych za udział w protestach odbywają się w bardzo szybkim tempie, a oskarżeni nie mają dostępu do obrony. Według AI 22-letni Mahan Sadrat oskarżony o wyciągnięcie noża podczas demonstracji, czemu on sam zdecydowanie zaprzecza, jest właśnie "przygotowywany do egzekucji". W sobotę Sadrat został przewieziony z więzienia w Teheranie do więzienia w mieście Karadż, co może oznaczać, że kara śmierci zostanie wykonana nieuchronnie i bardzo szybko.

Według Amnesty International w roku 2021 w Iranie wykonano co najmniej 314 wyroków śmierci, czyli ponad połowę egzekucji, jakie odnotowano na Bliskim Wschodzie.

W protestach w Iranie zginęły co najmniej 473 osoby, a 18,2 tys. zostało aresztowanych.

Masowe demonstracje rozpoczęły się po śmierci 22-letniej Amini, aresztowanej przez policję moralności. Po zatrzymaniu z powodu "nieodpowiedniego nakrycia głowy" kobieta w niejasnych okolicznościach zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu; według rodziny Amini była bita przez funkcjonariuszy.