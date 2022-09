Iran: Ali Chamenei pojawił się na religijnej ceremonii, dementując pogłoski o złym stanie zdrowia

Pojawienie się ajatollaha Alego Chameneiego w sobotę w Teheranie nastąpiło po jego dwutygodniowej publicznej nieobecności i doniesieniach prasowych o ciężkim stanie zdrowia i operacji z powodu niedrożności jelit. Zdjęcia z ceremonii przekazało mediom Biuro Najwyższego Przywódcy Iranu.

Chamenei, Najwyższy Przywódca Islamskiej Republiki Iranu, wziął udział w ceremonii związanej z pielgrzymką 2 milionów Irakijczyków do Karbali. Dzień wcześniej New York Times doniósł, że jest on ciężko chory po przejściu w minionym tygodniu operacji z powodu niedrożności jelit. Zdaniem gazety biuro przywódcy odwołało wszystkie publiczne spotkania, ponieważ był zbyt słaby, aby nawet usiąść.

W sobotę 83-letni Chamenei, który zwykle przemawia siedząc, wygłosił, stojąc, siedmiominutową przemowę w Imam Chomeini Hosseinieh w stolicy Teheranu.

Również portal izraelskiej gazety "The Times of Israel" poinformował, że stan zdrowia Chameneiego pogorszył się na początku zeszłego tygodnia, kiedy zaczął odczuwać silne bóle brzucha. Przywódca kraju przeszedł operację w prowizorycznej klinice w swoim domu, a jego biuro odwołało wszystkie publiczne wystąpienia zaplanowane na resztę tygodnia.

Stan 83-latka został wówczas uznany za krytyczny, ale od tego czasu nastąpiła poprawa. Według izraelskiej gazety nadal jest on uważnie obserwowany przez lekarzy.

Irański rząd rzadko komentuje stan zdrowia swojego najwyższego przywódcy i nie zrobił tego również w tym przypadku.

Pytania dotyczące zdrowia Chameneiego kilkakrotnie zajmowały pierwsze strony gazet w ostatnich latach, a nawet pojawiły się fałszywe twierdzenia o śmierci rządzącego Iranem od 1989 roku przywódcy.

Chamenei przeszedł udaną operację raka prostaty w 2014 roku.