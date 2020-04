Iran: Blisko 5300 osób zmarło dotąd z powodu Covid-19

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 88 osób zakażonych koronawirusem, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju do 5 297 - poinformowało we wtorek irańskie ministerstwo zdrowia.

W sumie od początku pandemii w Iranie zakażone zostały 84 802 osoby.

Władze Iranu walczą o powstrzymanie rozprzestrzeniania się bardzo zakaźnej choroby układu oddechowego Covid-19, ale obawiają się również, że środki mające na celu ograniczenie życia publicznego w celu powstrzymania wirusa mogłyby zniszczyć i tak już obciążoną amerykańskimi sankcjami gospodarkę.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif na spotkaniu z prezydentem Syrii Baszarem el-Asadem w Damaszku powiedział, że administracja USA pokazała swoją - jak to ujął - "nieludzką rzeczywistość", odmawiając Iranowi i Syrii zniesienia sankcji, gdy koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie.

Asad powiedział, że radzenie sobie z kryzysem pokazało moralną porażkę Zachodu.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo stwierdził niedawno, że jego kraj może rozważyć złagodzenie sankcji wobec Iranu i innych państw, aby pomóc w walce z epidemią, ale nie podał konkretów co do takich planów.