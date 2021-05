Iran: Chamenei do obywateli: ignorujcie wezwania do bojkotu czerwcowych wyborów

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał w czwartek swych rodaków do ignorowania apeli o bojkot czerwcowych wyborów prezydenckich, po tym jak główni kandydaci kół reformatorskich zostali zdyskwalifikowani.

"Nie zwracajcie uwagi na tych, którzy prowadzą kampanię, mówiąc, że pójście na wybory jest bezużyteczne" - powiedział Chamenei do deputowanych za pośrednictwem łącza wideo.

18 czerwca Irańczycy mają pójść do urn, żeby wybrać następcę rządzącego dwie kadencje prezydenta, uważanego za pragmatyka Hasana Rowhaniego. Głosowanie odbędzie się w atmosferze powszechnego niezadowolenia z powodu poważnego kryzysu gospodarczego i społecznego w kraju - zwraca uwagę AFP. Po brutalnym stłumieniu protestów zimą 2017-2018 i w listopadzie 2019 roku coraz bardziej otwarcie wyrażana jest w Iranie nieufność wobec władzy ajatollahów.

Ogłoszenie we wtorek dyskwalifikacji dwóch sojuszników Rowhaniego, byłego przewodniczącego parlamentu, konserwatysty Alego Laridżaniego i obecnego pierwszego wiceprezydenta Iranu, reformatora Iszaka Dżahangiriego, implikuje prawdopodobieństwo, że powiększy się obóz wstrzymujących się od głosu - wskazuje AFP.

Od kilku miesięcy przebywający na emigracji opozycjoniści prowadzą w mediach społecznościowych kampanię na rzecz bojkotu wyborów, posługując się m.in. hashtagiem #NaBehJomuriEslami ("Nie dla Republiki Islamskiej" Iranu).

W wyborach parlamentarnych w 2020 roku aż 57 proc. Irańczyków nie zagłosowało. Ustępujący prezydent Rowhani poinformował w środę, że obawiając się o "dalszą prawowitość" Islamskiej Republiki Iranu napisał do najwyższego przywódcy, aby dopuścił większą "konkurencję" podczas głosowania 18 czerwca. Komentarze Chameneia sugerują jednak, że nie ma on zamiaru interweniować w celu ratowania konkretnego kandydata, jak to uczynił w 2005 roku - zwraca uwagę AFP.

Po rejestracji kandydaci na prezydenta muszą uzyskać zgodę Islamskiej Rady Strażników Konstytucji, złożonego z 12 szyickich duchownych i prawników organu, który sprawdza, czy kandydaci spełniają niezbędne wymagania formalne oraz kryteria ideologiczne i kwalifikacje polityczne.

Do połowy maja wnioski rejestracyjne złożyło ok. 590 osób. Rada zezwoliła na kandydowanie siedmiu osobom, w tym pięciu ultrakonserwatystom, na czele z szefem wymiaru sprawiedliwości Ebrahimem Raisim, zbliżonym do Chameneia.

Wiele irańskich mediów postrzegało Laridżaniego jako jedyną osobę, która może rzucić wyzwanie Raisiemu. Proreformatorska gazeta "Etemad" stwierdziła, że jest on obecnie "bezkonkurencyjnym kandydatem".