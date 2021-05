Iran: Chamenei określił wypowiedź szefa MSZ o wpływie armii jako "wielki błąd"

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei określił w niedzielę jako "wielki błąd" krytykę wpływu armii na dyplomację, zawartą w nagraniu audio szefa irańskiego MSZ Mohammada Dżawada Zarifa, które wyciekło do zachodnich mediów.

"Polityka kraju obejmuje aspekty gospodarcze, wojskowe, społeczne, naukowe i kulturalne, a także stosunki zagraniczne i dyplomację" - podkreślił Chamenei w programie telewizyjnym. Jeśli "jedno zaprzecza drugiemu, to nie ma to sensu. To wielki błąd, którego żaden urzędnik w Islamskiej Republice nie powinien popełniać" - dodał.

Chamenei wyraził też opinię, że "część z tych komentarzy to powtórzenie słów wypowiadanych przez wrogów Iranu".

Media zagraniczne, w tym amerykański dziennik "New York Times", opublikowały w ostatnich dniach fragmenty nagrania rozmowy z Zarifem, nie precyzując, jak weszły w ich posiadanie. Według fragmentu opublikowanego przez "NYT" szef irańskiego MSZ powiedział, że w "Islamskiej Republice Iranu rządzi obóz wojskowy. Poświęciłem dyplomację na rzecz obozu wojskowego", podczas gdy to "obóz wojskowy" powinien być "w służbie dyplomacji" - oświadczył minister spraw zagranicznych.

W swych wypowiedziach Zarif skrytykował rolę dowódcy elitarnych sił Al-Kuds generała Kasema Sulejmaniego w polityce zagranicznej kraju. Sulejmani został zabiły w ubiegłym roku w Bagdadzie przez siły USA.

Szef irańskiej dyplomacji przeprosił w niedzielę za komentarze, które wyszły na światło dzienne, wywołując polityczną burzę w kraju na mniej niż dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi. "Mam nadzieję, że wielki naród irański i wszyscy zwolennicy generała (Sulejmaniego), a zwłaszcza jego rodzina, wybaczą mi" - napisał Zarif na Instagramie.