Iran: Do 50 wzrosła liczba zabitych podczas pogrzebu Sulejmaniego

Do co najmniej 50 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych paniki, która wybuchła we wtorek na uroczystościach pogrzebowych generała Kasema Sulejmaniego w jego rodzinnym mieście Kerman na południowym wschodzie Iranu - podała agencja ISNA za biurem lokalnego koronera.

Wcześniej irańskie media podawały, że zginęło ponad 40 osób, a do szpitali trafiło co najmniej 213 rannych. ISNA nie podała nowych informacji o liczbie osób z obrażeniami.