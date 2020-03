Iran: Do 66 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa

Do 66 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa, a do 1501 liczba zakażonych tym patogenem w Iranie - poinformował w poniedziałek w irańskiej telewizji państwowej wiceminister zdrowia tego kraju Alireza Raisi.

"Odnotowano 12 kolejnych ofiar śmiertelnych i 523 nowe przypadki zakażenia" - sprecyzował. Do tej pory wyleczono 291 osób.

Najbardziej dotknięte koronawirusem zostały prowincje: stołeczna Teheranu, Kom w środkowej części kraju i Gilan na północy.

W poniedziałek na koronawirusa zmarł członek rady doradzającej najwyższemu przywódcy duchowo-politycznemu Iranu ajatollahowi Alemu Chameneiowi - podało irańskie radio państwowe. 71-letni Mohammad Mirmohammadi zmarł w szpitalu na północy Teheranu i jest pierwszym tak wysoko postawionym przedstawicielem irańskich władz, który zmarł z powodu koronawirusa - wskazuje agencja AP.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, głównie w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys.

W Iranie na koronawirusa zmarło najwięcej osób poza Chinami. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska; w całym kraju odnotowano 41 zgonów. Ponadto najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano do tej pory w Korei Południowej - 26 i Japonii - 12.