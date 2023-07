Iran: Dwóch mężczyzn stracono za pomoc w przeprowadzeniu zamachu terrorystycznego w meczecie

W sobotę w mieście Sziraz w południowym Iranie powieszono dwóch mężczyzn, którzy zostali uznani za winnych zorganizowania zamachu terrorystycznego w meczecie w październiku 2022 roku; zginęło wówczas co najmniej 13 osób - poinformowały agencja Reutera oraz indyjski dziennik "Hindustan Times".

Do ataku w świątyni w Szirazie przyznało się Państwo Islamskie (IS). Skazani mężczyźni potwierdzili podczas procesu, że kontaktowali się z przedstawicielami IS działającymi na terytorium Afganistanu. Sprawca zamachu, obywatel Tadżykistanu, który otworzył jesienią ubiegłego roku ogień do osób przebywających w meczecie, zmarł później w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń - czytamy na portalu "Hindustan Times".

Od stycznia do lipca 2023 roku w Iranie wykonano 354 egzekucje, co oznacza wzrost o 36 proc. - poinformowała 3 lipca norweska organizacja Iran Human Rights (IHR). W całym 2022 roku władze w Teheranie przeprowadziły 582 egzekucje.

"Kara śmierci jest wykorzystywana (przez rząd) do wzbudzania w społeczeństwie strachu i zapobiegania protestom" - powiedział cytowany przez agencję AFP dyrektor IHR Mahmood Amiry-Moghaddam. Dodał, że ofiarami egzekucji padają nieproporcjonalnie często członkowie mniejszościowych grup etnicznych.

W opublikowanej wiosną analizie dotyczącej stosowania w Iranie kary śmierci IHR zwracał uwagę, że mimo iż większość straconych osób została skazana za pospolite (niemotywowane politycznie) przestępstwa, to liczba wykonanych egzekucji wzrosła od czasu, gdy we wrześniu 2022 roku w kraju rozpoczęły się masowe protesty. Przyczyną wystąpień społecznych była śmierć 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej i zabitej przez irańskich funkcjonariuszy za naruszenie bardzo restrykcyjnych zasad dotyczących ubioru kobiet w Iranie.

Według Amnesty International tylko w Chinach, które nie publikują statystyk dotyczących kary śmierci, wykonuje się więcej egzekucji, niż w Iranie.