Iran: Eksplozja i pożar zbiornika paliwa na zachodzie kraju

Do eksplozji, która spowodowała pożar zbiornika paliwa, doszło we wtorek w prowincji Kermanszah na zachodzie Iranu - podała irańska agencja Mizan. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. To kolejny w ostatnim czasie incydent na terenie obiektów ważnych dla gospodarki i obronności Iranu.

"Eksplozja zbiornika paliwa miała miejsce na parkingu w strefie przemysłowej Dolat Abad" - przekazała agencja Mizan. Na opublikowanym przez nią filmie widać kłęby gęstego czarnego dymu unoszące się w powietrzu.

Irańska agencja ISNA podała, że eksplodowało sześć zbiorników paliwa, co spowodowało poważny pożar w okolicy. "Około 100 strażaków próbuje powstrzymać ogień w okolicy. Nie było ofiar, ale niektórzy zostali ranni" - powiedział zastępca komendanta straży pożarnej prowincji. Dodał, że władze badają przyczynę eksplozji.

Jest to ostatni z serii pożarów i wybuchów, do których doszło w ostatnim czasie w pobliżu irańskich obiektów wojskowych, nuklearnych i przemysłowych.

19 lipca miała miejsce eksplozja w elektrowni cieplnej w prowincji Isfahan w środkowym Iranie. Nie było informacji o ofiarach, a elektrownia wznowiła pracę po około dwóch godzinach; nie doszło do przerw w dostawie prądu. Tego samego dnia wybuchł pożar w fabryce celofanu w prowincji Azerbejdżan Wschodni w północno-zachodnim Iranie. Z kolei 15 lipca w stoczni w porcie w Buszehrze na południu kraju pożar objął co najmniej siedem statków; nie było ofiar w ludziach.

Na początku lipca w zachodniej części Teheranu słychać było eksplozję lub - jak wynikało z relacji w mediach społecznościowych - serię eksplozji. Według AFP, zginęło w nich co najmniej 19 osób. Z kolei w wybuchu w fabryce w mieście Bakerszar na południe od Teheranu zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne; powodem eksplozji miał być błąd ludzki.

W ostatnich tygodniach doszło też do eksplozji i pożarów m.in. w ośrodku wzbogacania uranu w mieście Natanz oraz w kompleksie wojskowym Parchin. Pojawiły się spekulacje, że w niektórych przypadkach mogło dojść do aktów sabotażu.