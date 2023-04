Iran: Human Rights Watch: siły bezpieczeństwa torturują, zabijają i prześladują nieletnich

Irańskie siły bezpieczeństwa zabijają, torturują i porywają nieletnich - poinformowała we wtorek Human Rights Watch, organizacja broniąca praw człowieka, która zakończyła własne dochodzenie w sprawie 11 nieletnich poddanych represjom między wrześniem 2022 a lutym 2023. HRW domaga się, by Organizacja Narodów zjednoczonych przeprowadziła oficjalne śledztwo.

Badane przez HRW przypadki dotyczyły osób, oskarżanych o udział w protestach, które przetoczyły się przez Iran w związku ze śmiercią Mahsy Amini, młodej kobiety, która została w sierpniu ubiegłego roku zatrzymana przez policję religijną za niewystarczające zakrycie włosów i w niewyjaśnionych okolicznościach zmarła. Demonstracje zostały zdławione przez policję. Grupy obrony praw człowieka doliczyły się 537 ofiar śmiertelnych, z których przynajmniej 68 było niepełnoletnich. Już wcześniej HRW informowała o dwóch szesnastoletnich dziewczynkach - Nice Shakarami, której ciało rodzina odnalazła po 10 dniach od jej zniknięcia w trakcie demonstracji w Teheranie, i Sariny Esmailzadeh, która zmarła po pobiciu przez policję. Władze - przypomina HRW - w obu przypadkach stwierdziły, że ofiary zmarły w wyniku upadku z budynku. Członkowie ich rodzin byli nękani i zatrzymywani. Władze - twierdzi HRW - uciszały rodziny zabitych dzieci, w tym rodziny 15-letniej Asry Panahi, pobitej w szkole, 16-letniego Hasti Hosseina Panahi, który od czasu zabrania go w listopadzie ze szkoły przez policję jest nieprzytomny, 9-letnego Kiana Pirfalaka, dziewięciolatka zastrzelonego w listopadzie ubiegłego roku.

"Władze Iranu użyły sił bezpieczeństwa. Dzieci torturowano i molestowano. Nie oszczędzono im też absurdalnie nierzetelnych procesów" - stwierdziła Tara Sepehri Far, analityczka z HRW, w opublikowanym na stronie organizacji raporcie.

Z raportu wynika, że nieletni, których przypadki badała organizacja, byli wiązani, bici, rażeni prądem, seksualnie napastowani. Nie udzielano im niezbędnej pomocy medycznej, rodzin nie informowano o zatrzymaniach. Trzynastoletni chłopiec miał połamane żebra, siedemnastolatek krwawił z odbytu i był pokryty siniakami. Podczas aresztowania uczennicy liceum popchnięto ją na kuchenkę tak, że zapaliły się na niej ubrania, a podczas przesłuchań była bita.

Zgodnie z obowiązującym w Iranie prawem, dzieci może przesłuchiwać wyłącznie oddelegowany do przypadków nieletnich prokurator, a sądzić mogą je tylko sądy dla nieletnich. Tymczasem w jednym z badanych przypadków (dotyczył łącznie 16 oskarżonych, z których troje było nieletnich) do osądzania został oddelegowany duchowny, będący sędzią sądu rewolucyjnego. Żaden z oskarżonych nie mógł skorzystać z adwokata. Zostali skazani na 25 lat więzienia. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który uznał, że oskarżenie nie miało dowodów, po czym odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia - przez tego samego sędziego. Ten skazał ich ponownie na wyroki 3, 5 i 10 lat.

"Dzieci doświadczyły przerażających nadużyć w areszcie i podczas procesów - podsumował Bill Van Esveld, zastępca dyrektora ds. praw dziecka w Human Rights Watch. Zaapelował o priorytetowe zbadanie nadużyć przez misję ONZ.

Przywódca Iranu, Ali Khamenei zastosował prawo łaski wobec około 300 zatrzymanych uczniów, których zwolniono z więzień, ale wielu - jak twierdzi znawca krajowego prawa, Hossein Raeisi - pod wpływem nacisków Gwardii Rewolucyjnej uniemożliwiono powrót do szkół. "Dla tych dzieci to koniec nauki, i nieformalny koniec przyszłości" - mówi Raeisi. HRW informuje, że rodzinom odbierano świadczenia społeczne, co jest kolejną metodą by wymusić rezygnację dzieci z nauki. Członków rodzin zatrzymywano, grożąc im poważnymi retorsjami, a nawet wymuszano zerwanie umów najmu i eksmisje.