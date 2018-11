Iran i Irak chcą intensyfikacji wymiany handlowej pomimo sankcji USA

Irak uzgodnił z Iranem plan wymiany "żywność za gaz" i będzie się starał o uzyskanie od USA wyłączenia z sankcji. Tymczasem Iran zapowiedział w środę, że będzie dążył do potrojenia wymiany handlowej z Irakiem. Powstać ma też linia kolejowa z Iranu do Syrii.

Informację o uzgodnieniach między Iranem i Irakiem w sprawie programu "żywność za gaz" podała w środę agencja Reutersa. Irak, choć znajduje się na 12 miejscu na świecie pod względem potwierdzonych zasobów gazu ziemnego, nie eksploatuje ich i jest zależny od importu tego surowca, a także energii elektrycznej z Iranu.

USA, które 5 listopada przywróciły obowiązywanie sankcji ekonomicznych wobec Iranu w związku z programem atomowym tego kraju, udzieliły Irakowi 45-dniowego wyłączenia, z zastrzeżeniem, że rozliczenia nie mogą odbywać się w dolarach. W tym czasie Irak miał doprowadzić do uniezależnienia energetycznego od Iranu. Z informacji podanych przez Reutersa wynika jednak, że kraj ten zamierza przekonać USA do nowego wyłączenia.Obecnie rozliczenia dotyczące importu przez Irak gazu i elektryczności z Iranu odbywają się w irackich dinarach. Zdaniem przedstawicieli irackiego Ministerstwa Energii okres 45 dni jest zdecydowanie niewystarczający na znalezienie alternatywy dla irańskich dostaw. Dostosowanie się do amerykańskich sankcji oznaczałoby dla Iraku poważny kryzys energetyczny. Irak chce więc zaproponować USA, by w ramach rozliczeń płacił Iranowi jedzeniem i pomocą humanitarną, na co Iran już wyraził zgodę.Tymczasem przebywający na trwających od 10 listopada Bagdadzkich Targach Międzynarodowych przedstawiciele Iranu zapowiedzieli potrojenie wymiany handlowej między obydwoma krajami. Obecnie Irak jest drugim co do wielkości rynkiem eksportowym dla Iranu z wolumenem wymiany handlowej w wysokości 7 mld dolarów w 2017 roku. Jak poinformował w środę ambasador Iranu w Iraku Iradż Masdżedi, w 2018 roku powinien on wzrosnąć do 8,5 mld dolarów, a docelowo ma osiągnąć 22 mld dolarów.W niedzielę irańskie koleje państwowe ogłosiły plan budowy odcinka kolejowego łączącego port w Basrze na południu Iraku z Iranem i w dalszej perspektywie zbudowanie połączenia kolejowego z Basry do syryjskiego portu w Latakii.Irak zawarł z Iranem porozumienie na budowę kolei z granicznego miasta Szalamczeh do Basry już w 2014 roku, ale plany z tym związane zostały pokrzyżowane przez wojnę z Państwem Islamskim.