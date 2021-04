Iran i USA będą prowadzić pośrednie rozmowy w Wiedniu w celu ożywienia układu nuklearnego

Iran i Stany Zjednoczone poinformowały w piątek, że od wtorku będą prowadzić pośrednie rozmowy w Wiedniu w ramach szerszych negocjacji mających na celu ożywienie porozumienia nuklearnego, zawartego w 2015 r. między Teheranem a światowymi mocarstwami.

Teheran wykluczył bezpośrednie rozmowy dwustronne, ale obecność zarówno Iranu, jak i Stanów Zjednoczonych w stolicy Austrii - przyjęta z zadowoleniem przez Waszyngton jako "zdrowy krok naprzód" - pomoże skoncentrować wysiłki na przywróceniu przestrzegania porozumienia przez wszystkie strony - pisze agencja Reutera.

Celem jest osiągnięcie porozumienia w ciągu dwóch miesięcy - powiedział niewymieniony z nazwiska wysoki urzędnik UE, koordynatorki porozumienia.

Iran, Chiny, Rosja, Francja, Niemcy i Wielka Brytania - strony porozumienia z 2015 roku - przeprowadziły w piątek wirtualne rozmowy, aby zobaczyć, jak osiągnąć postęp dotyczący utrzymania układu, z którego jednostronnie w 2018 r. wystąpiły USA. Obecna administracja Joe Bidena jest skłonna powrócić do tego porozumienia.

"Cel: szybkie sfinalizowanie działań na rzecz zniesienia sankcji i środków nuklearnych, ażeby (w dalszej perspektywie) usunąć wszystkie sankcje, po czym Iran zaprzestanie stosowania środków zaradczych" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif. "Nie będzie spotkania Iran-USA. Niepotrzebne" - dodał.

Dwóch dyplomatów poinformowało, że pierwsza runda rozmów może trwać kilka dni, a następnie dwie lub trzy kolejne rundy w kolejnych tygodniach, aby rozwiązać newralgiczne kwestie.

Tymczasem w piątek irańska państwowa stacja Press TV, powołując się na dobrze poinformowane źródło, podała, że Iran odrzuci wszelkie pośrednie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi lub stopniowe znoszenie sankcji na zaplanowanym na przyszły tydzień spotkaniu uczestników porozumienia nuklearnego z 2015 r.

"Zgodnie z niezmienną wytyczną najwyższego przywódcy (duchowo-politycznego) Iranu ajatollaha (Alego Chameneia), jakikolwiek wynik (komisji ds. porozumienia nuklearnego), który opierałby się na idei stopniowego znoszenia sankcji lub pośrednich negocjacji z USA, nie będzie do zaakceptowania" - powiedziało anonimowo źródło, na które powołuje się Press TV.

W ramach porozumienia z 2015 roku amerykańskie i inne sankcje gospodarcze na Teheran zostały zniesione w zamian za ograniczenia irańskiego programu nuklearnego.

Dyplomaci przekazali w lutym br., że szanse na to, że Waszyngton i Teheran poczynią postępy w celu ożywienia porozumienia przed czerwcowymi wyborami prezydenckimi w Iranie zmalały po zaostrzeniu stanowiska w sprawie rozmów przez Teheran. "Jeśli nie uda nam się tego osiągnąć w ciągu dwóch miesięcy, to będzie to zdecydowanie zła wiadomość" - ocenił unijny urzędnik, cytowany przez Reutera.