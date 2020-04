Iran: Już 3739 ofiar śmiertelnych koronawirusa, w ciągu doby przybyło ich 136

W ciągu ostatniej doby w Iranie bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł o 136, a od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło już 3739 osób - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W sumie odnotowano już co najmniej 60,5 tys. zakażeń.

Iran jest krajem najbardziej dotkniętym epidemią Covid-19 na Bliskim Wschodzie.

Rzecznik irańskiego MSZ Abbas Musawi oświadczył w poniedziałek, że jego kraj nigdy nie poprosi Stanów Zjednoczonych o pomoc w walce z koronawirusem, po tym, jak najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, odrzucił amerykańską ofertę pomocy humanitarnej w marcu.

"Iran nigdy nie prosił i nie będzie prosić Ameryki o pomoc Teheranowi w walce z epidemią (...). Ale Ameryka powinna znieść wszystkie nielegalne i jednostronne sankcje wobec Iranu" - powiedział Musawi na transmitowanej w telewizji konferencji prasowej.

Napięcia między tymi dwoma krajami nasilają się od 2018 roku, kiedy prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z wielostronnej umowy nuklearnej zawartej z Iranem w 2015 roku. Umowa ta znosiła sankcje wobec Iranu w zamian za ograniczenie jego programu nuklearnego.

Irańskie władze twierdzą, że sankcje Waszyngtonu utrudniają ich wysiłki w celu ograniczenia epidemii, i apelują do innych krajów oraz ONZ, by wezwały Stany Zjednoczone do ich zniesienia.