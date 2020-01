Iran: Już 40 ofiar śmiertelnych wybuchu paniki na pogrzebie Sulejmaniego

Do co najmniej 40 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych paniki, która wybuchła we wtorek na uroczystościach pogrzebowych generała Kasema Sulejmaniego w jego rodzinnym mieście Kerman na południowym wschodzie Iranu. 213 osób jest rannych.

Informację o większej liczbie ofiar podała irańska agencja Fars, powołując się na służby ratunkowe. Wcześniejsze dane mówiły o 32 zabitych i 190 rannych.