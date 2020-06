Iran: Już prawie 10 tys. zgonów z powodu koronawirusa

Irańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę, że liczba ofiar śmiertelnych w kraju spowodowana przez COVID-19 wzrosła do prawie 10 tysięcy. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarły 133 osoby.

Przez ostatnie 24 godziny w Iranie potwierdzono 2 531 nowych przypadków koronawirusa, co zwiększyło łączną liczbę zainfekowanych od lutego do 212 501 osób. Do tej pory zmarło łącznie 9 996 osób.

Dzienna liczba ofiar śmiertelnych w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy od dwóch miesięcy regularnie była większa niż 100, co odzwierciedla gwałtowny wzrost liczby nowych infekcji od czasu zniesienia ograniczeń w połowie kwietnia.

Władze sanitarne Iranu regularnie ostrzegały, że w celu powstrzymania wzrostu liczby infekcji ograniczenia zostaną ponownie nałożone, jeśli nie będą przestrzegane przepisy zdrowotne, takie jak dystans społeczny.

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała we wtorek, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom piątkowe modły w meczetach w tym tygodniu nie zostaną w Teheranie wznowione.

W sobotę prezydent Hasan Rowhani powiedział, że z uwagi na wzrost liczby potwierdzonych infekcji rząd rozważa wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych i zamkniętych pomieszczeniach.

Iran został najbardziej dotknięty epidemią Covid-19 spośród krajów na Bliskim Wschodzie.