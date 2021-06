Iran: Kandydat na prezydenta Hemmati skłonny spotkać się z Bidenem, gdy wygra

Umiarkowany kandydat na prezydenta Iranu, były prezes banku centralnego Abdolnaser Hemmati zadeklarował w środę, że byłby gotów spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem, jeśli wygra wybory 18 czerwca, ale "Ameryka musi wysyłać lepsze i silniejsze sygnały” Teheranowi.

W rozmowie z agencją AP Hemmati podkreślił, że powrót USA do osłabionej obecnie umowy nuklearnej z Iranem jest kluczem do wszelkich możliwych relacji w obliczu szerszych napięć na Bliskim Wschodzie.

"Myślę, że nie widzieliśmy jeszcze niczego poważnego ze strony pana Bidena" - powiedział Hemmati. Amerykanie "najpierw muszą wrócić do (umowy nuklearnej), z której się wycofali. Jeśli zobaczymy proces i zbudujemy więcej zaufania, możemy o tym porozmawiać" - oświadczył.

64-letni Hemmati jest jednym z siedmiu kandydatów zatwierdzonych przez irańskie władze. Sondaże i analitycy sugerują, że plasuje się on w wyścigu za twardogłowym szefem wymiaru sprawiedliwości Ebrahimem Raisim, uważanym za faworyta najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

Podczas gdy Chamenei ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach państwowych, prezydent może wpływać na sprawy wewnętrzne i nadawać ton szerszemu podejściu Iranu do relacji ze światem. Ustępujący prezydent Hasan Rowhani, w irańskiej teokracji stosunkowo umiarkowany duchowny i uważany za pragmatyka polityk, zawarł w 2015 r. przełomowe porozumienie nuklearne ze światowymi mocarstwami.

Rowhani zmaga się jednak z konsekwencjami decyzji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który w 2018 r. jednostronnie wycofał Stany Zjednoczone z umowy. W następstwie USA przywróciły sankcje gospodarcze na Iran, które były dla tego kraju miażdżące. Teheran zaczął stopniowo wycofywać się ze zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego. Teraz wzbogaca niewielkie ilości uranu do 60 proc. - rekordowo wysokiego poziomu, choć wciąż poniżej poziomu 90 proc. potrzebnego do produkcji broni jądrowej.

Rozmawiając z dziennikarzami AP w swoim biurze w Teheranie, Hemmati wielokrotnie powtarzał, że sygnał, który Irańczycy mieli nadzieję zobaczyć ze strony USA, to powrót Waszyngtonu do umowy nuklearnej. "Amerykanie wysłali pozytywne sygnały, ale nie były wystarczająco silne" - ocenił polityk. Zapytany, czy Iran byłby skłonny zaakceptować dalsze ograniczenia, np. w kwestii programu pocisków balistycznych, w celu złagodzenia sankcji, Hemmati powiedział, że Teheran odrzuci taką ofertę. "Zobowiązania nuklearne Iranu muszą być podejmowane w ramach (umowy) - podkreślił. - Jeśli tak nie jest, to ani (najwyższy) przywódca, ani prezydent tego nie zaakceptują".