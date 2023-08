Iran kupuje w Chinach i w Europie sprzęt do monitorowania swoich obywateli

Teheran kupuje kamery monitorujące, dzięki którym możliwa jest identyfikacja obywateli, nie tylko z Chin, ale też od niemieckich, szwedzkich i holenderskich firm, a duńskie przedsiębiorstwo sprzedawało ajatollahom oprogramowanie do analizy obrazu wideo - podał we wtorek Iran International, niezależny portal działający poza granicami Iranu.

Niemiecki nadawca ARD jako pierwszy poinformował o rzekomym udziale niemieckiej firmy Bosch w dostawach technologii służącej do nadzoru do Iranu. Stany Zjednoczone nałożyły w grudniu 2022 r. sankcje na chińską firmę Tiandy z powodu sprzedaży produktów Teheranowi, a w styczniu Unia Europejska ukarała w ten sam sposób przedsiębiorstwo, które reprezentuje Tiandy w Iranie.

Irańscy aktywiści przekazali ARD, że duńska firma z branży bezpieczeństwa Milestone Systems przekazała Iranowi oprogramowanie do analizy obrazu wideo XProtect. Milestone poinformował, że sprzedawał oprogramowanie do Iranu do 2019 r. Na stronie internetowej duńskiej firmy czytamy, że XProtect może służyć m.in. do porównywania twarzy. "Oprogramowanie Milestone może być łączone z różnymi kamerami nadzoru pochodzącymi od różnych producentów, w tym z kamerami Boscha" - przekazało ARD.

Według irańskich aktywistów reżim ajatollahów używa również kamer pochodzących ze Szwecji i Holandii, jednak nie podano nazw przedsiębiorstw, które miałyby sprzedawać swój sprzęt do Iranu.

Zgodnie z oświadczeniem Boscha, firma sprzedała do Iranu 8 tys. kamer monitorujących między 2016 a 2018 r. Niemieckie przedsiębiorstwo twierdzi, że jego kamery nie mogą być wykorzystywane w automatycznym systemie rozpoznawania twarzy.

Niemieckie MSZ nie wypowiada się w tej sprawie i nie jest jasne, dlaczego niemiecka izba kontroli eksportu zezwoliła Boschowi na sprzedaż technologii masowego nadzoru irańskiemu reżimowi - pisze Iran International.

W kwietniu portal Euronews zauważył, że niektórzy komentatorzy ostrzegają przed "destrukcyjną przyszłością Iranu", któremu Chiny pomagają w budowaniu państwa inwigilacyjnego, sprzedając mu zaawansowaną technologię do identyfikacji twarzy.

We wrześniu 2022 r. w całym Iranie rozpoczęły się masowe antyrządowe protesty po śmierci w areszcie policji moralności 22-letniej Kurdyjki Mahsy Amini, która została zatrzymana z powodu nieprzestrzegania zasad ubioru obowiązujących w Iranie. Protesty trwały kilka miesięcy, po czym zaczęły słabnąć w wyniku represji zastosowanych przez państwo wobec obywateli, w tym masowych aresztowań i egzekucji. Niektórzy aktywiści uważają, że w represjach i utrzymaniu władzy przez religijnych przywódców pomogła Teheranowi zaawansowana technologia zakupiona za granicą.